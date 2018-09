‚Trapné odmítnutí‘. Mayová se v Salcburku dočkala ponížení, píše britský tisk

Londýn/Salcburk Britská premiérka Theresa Mayová se na neformálním setkání v Salcburku dočkala ponížení a je nyní v defenzivě. V komentáři ke čtvrtečnímu jednání šéfů států a vlád evropské osmadvacítky to v pátek uvedl levicový britský list The Guardian. Pravicový bulvární list The Sun označil evropské lídry za "špinavé krysy" a předsedu Evropské rady Donalda Tuska a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vyobrazil jako dva mafiány. The Sun kritizoval i českého premiéra Andreje Babiše kvůli podpoře druhého referenda o brexitu.

„Mayová byla ponížena“, napsal v titulku pátečního komentáře The Guardian, podle kterého je premiérka zajatcem rozštěpení vlastní strany v názoru na brexit. „Premiérka byla uvržena do defenzivy a to jen zhruba týden před sjezdem Konzervativní strany,“ upozornil The Guardian.

Podobně zhodnotil jednání v Salcburku také The Times, který na titulní stránce napsal: „Ponížení pro Mayovou“. „Salcburské naděje Mayové zmařeny,“ komentovaly výsledek setkání v Mozartově rodišti Financial Times. Podle BBC se Mayové v Salcburku dostalo „trapného odmítnutí“.

Server The Idependent upozornil na fotografii, kterou zveřejnil na Instagramu předseda Evropské rady Tusk. Premiérce Mayové na ní nabízí zákusky. Text pod fotografií říká: „Je libo kousek dortu? Promiňte, ale žádné třešně.“ Podle The Independent se jedná o jasnou narážku na opakované výroky unijních představitelů, že nedovolí, aby si Británie při jednáních o budoucích vztazích s EU „vyzobávala třešničky z dortu“.

„Předseda Evropské rady vetřel v Salcburku sůl do ran brexitového ponížení Theresy Mayové, když se na instagramu vysmál její vyjednávací strategii,“ napsal The Independent.

„Salcburská katastrofa Theresy Mayové“

„Plán z Chequers vybuchnul: Salcburská katastrofa Theresy Mayové“, nadepsal svůj komentář The Spectator s odkazem na brexitový plán britské vlády dojednaný na venkovském sídle premiérů v Chequers. „Mayová bude v historických análech považována za unikát, pokud se jí jako premiérce podaří dál přežívat tváří v tvář porážkám takového rozměru,“ napsal komentátor týdeníku.

„Váš brexit se rozbil,“ zhodnotil úsilí premiérky Mayové The Daily Mirror, podle kterého je Británie blíže odchodu z EU bez dohody než kdy dřív. „Nein, nein, nein“, tedy třikrát ne v němčině zní titulek článku v listu Metro, který se věnuje odmítnutí, jež se Mayové v Salcburku dostalo.

Nejctenejsi britsky list @TheSun: ‘Spinave krysy z EU. Eurozlocinecky gang prepadl @theresa_may’. Jine novinove titulky hlasaji ‘Salcburska katastrofa’ nebo ‘Nein Nein Nein’. pic.twitter.com/QV769J6X7d — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) 20. září 2018

Bulvární The Sun kritizoval především lídry evropské sedmadvacítky, které označil za „špinavé krysy“. „Eurogangsteři napadli Mayovou ze zálohy. Nemůžeme se dočkat, až se osvobodíme od ubohých mafiánů, kteří řídí Evropskou unii,“ dodal a zveřejnil fotomontáž, na které jsou Macron a Tusk zobrazeni coby stereotypní zločinci s kulomety. „Francouzský premiér Emmanuel Macron a unijní Donald Tusk jednali spíše jako gangsteři než politici,“ napsal list, který francouzskému prezidentovi přiřadil nesprávnou funkci.

Ještě před tím, než byla Mayová podrobena „vypočítaným pokusům ji ponížit“, ukázalo se podle The Sun, „jak odtržení od reality evropští lídři jsou“. Bulvární list přitom narážel na prohlášení českého premiéra Andreje Babiše a jeho maltského kolegy Josepha Muscata, kteří se v rozhovoru poskytnutém BBC v Salcburku vyslovili pro uspořádání nového referenda, v němž by se britští voliči znovu vyjádřili k členství Británie v EU.

Podle The Sun tak Babiš a Muscat používají stejnou taktiku, jakou EU dříve použila v Irsku či Dánsku. „Prostě chtějí, abychom dostali druhou šanci volit ‚správně‘,“ uvedl The Sun. V případě Irska měl list zřejmě na mysli skutečnost, že Irové v referendu v roce 2008 odmítli lisabonskou smlouvu a schválili ji až v opakovaném referendu o rok později. Dánové v roce 2005 poté, co Francie a Nizozemsko odmítli v lidových hlasováních evropskou ústavu, vlastní referendum raději zrušili.