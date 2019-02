Trezor Soudného dne uchovává semena rostlin pro případ globální katastrofy. Sám je nyní ohrožen

LONGYEARBYEN (Špicberky) Přes jeden milion vzorků semen důležitých rostlin je ukryto na norských Špicberkách. Špicberské globální úložiště semen má jen jeden důležitý úkol - uchránit vzorky rostlin v případě, že by došlo ke globální katastrofě. Místo pro banku bylo pečlivě vybrané vzhledem k okolním klimatickým podmínkám, i přesto je ale trezor paradoxně ohrožen globálním oteplováním.

Úložiště, někdy také nazývané „Trezor Soudného dne“, se nachází za polárním kruhem na norském souostroví Špicberky. Částečně je zakopané v horách, 130 metrů nad mořem. Semena jsou skladována při minus 18 stupních Celsia ve velkých ledových halách. Uložena jsou navíc v černých krabicích, aby se k nim nedostal ani vzduch. To vše má zajistit dobrý stav semen i při uchování po stovky let.



Všude okolo je navíc permafrost, tedy věčně zmrzlá půda, která nerozmrzá ani v létě. Stabilní teplota půdy je minus 3 stupně Celsia. Permafrost slouží jako pojistka v případě, že by došlo k výpadku elektřiny. Trvalo by týdny, než by se teplota v halách zvýšila nad minus tři stupně Celsia.



I přesto je tento počin financovaný norskou vládou podle posledních informací ohrožen. Podle zprávy norské vlády by se totiž do roku 2071 mohla teplota na Špicberkách v ročním průměru zvýšit o 7 až 10 stupňů Celsia. To by podle zprávy vedlo nejen k roztání permafrostu, ale také k častějšímu silnému dešti nebo ke zkrácení období, kdy na ostrovech sněží.

Ke zvýšení teploty v oblasti přitom už došlo. Za posledních téměř padesát let se teplota v oblasti zvýšila o 3 až 5 stupňů. „V posledních letech se v zimě častěji objevují silné dešťové přeháňky. Permafrost se značně ohřál a laviny se objevují častěji,“ stojí ve zprávě.

Do přístupového tunelu se dostala voda

Před téměř dvěma lety se trezor už s důsledky globálního oteplování musel vypořádat. Rok 2016 byl na Špicberkách neobvykle teplý. Ačkoliv by stavba podle organizace Crop Trust, jejímž posláním je udržovat světovou rozmanitost rostlin, měla přestát nejen působení času, ale i přírodních katastrof a katastrof způsobených lidmi, do stavby se dostala voda. Ta posléze v přístupovém tunelu zmrzla.

„Nečekali jsme, že tam permafrost nebude a že se úložiště bude potýkat s tak extrémním počasím, “ uvedla pro The Guardian Hege Njaa Aschimová z norské vlády. Voda se naštěstí dostala jen do přístupové chodby a žádný z milionu vzorků tak nebyl poškozen.

„Úložiště mělo fungovat bez lidského dozoru, ale nyní trezor monitorujeme 24 hodin denně,“ podotkla Aschimová s tím, že na základě sledování situace byla přijata opatření, která by podobným událostem měla do budoucna zabránit.

Kromě zvýšení voděodolnosti přístupového tunelu odstranili lidé dohlížející na trezor z tunelu i všechna elektrická zařízení, která vytvářela teplo. Přidali také pumpy pro případ, že by se do prostor úložiště znovu dostala voda.

Vybudování celého trezoru stálo norskou vládu přes 45 milionů norských korun (přes 118 milionů korun). Uskladnění semen je zdarma. Globální úložiště semen bylo postaveno za necelé dva roky, otevřeno bylo v únoru 2008.