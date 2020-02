Trojice ozbrojenců přepadla supermarket v Hongkongu. Odnesla si 600 rolí toaletního papíru

HONGKONG/PRAHA Skupina ozbrojených lupičů v pondělí dopoledne přepadla jeden z hongkongských supermarketů. Zloději si však neodnesli peníze, ale přibližně šest stovek rolí toaletního papíru za 1700 hongkogských dolarů (kolem pěti tisíc korun). Městem, které je kvůli nákaze koronaviru uzavřené, se totiž šíří zprávy, že toaletní papír dochází.

„Byli jsme v šoku z tohoto nepochopitelného činu,“ uvedla pro deník South China Morning Post mluvčí přepadeného supermarketu Wellcome v pondělí dopoledne.



Zločin se odehrál v dopoledních hodinách, když tři muži přistoupili k dodávce, ze které zaměstnanci obchodu vykládali zboží. Lupiči pohrozili skladníkům zbraněmi a následně naložili do svého automobilu přibližně 50 balíků obsahujících přibližně 600 rolí toaletního papíru. Policii se podařilo zadržet dva muže, po třetím stále pátrá.

Incident se odehrál asi týden poté, co se na internetu rozšířila fáma, že bude přerušení zásobování do města. Lidé v panice, že dojdou základní potraviny i hygienické potřeby, začali masivně nakupovat do zásoby a tak nakonec skutečně došlo ke krátkodobému nedostatku toaletního papíru.

Podle mluvčí Wellcome ale zásobování rozhodně přerušeno nebude, což potvrdila i hongkongská politička Gilly Wong Fung Hanová.

„Ať už jde o peníze, nebo toaletní papír, je to vážný zločin,“ uvedl pro SCMP právník Albert Luk Wai-hung. „Vzhledem k pohoršujícím okolnostem, že šlo o ozbrojenou loupež, která musela být předem naplánovaná, budou mužům pravděpodobně přiděleny vysoké tresty. Nejvyšším možným trestem je až doživotí.“