Hongkong kvůli koronaviru zakázal setkávání více než čtyř lidí, občané se bojí potlačování disentu

Server China News Service (CNS) informoval v pátek večer o tom, že hongkongská samospráva rozhodla zpřísnit už dříve přijatá opatření. K zavřeným restauracím či salónům, v nichž se hraje oblíbená hra mahjong, či omezení styku na veřejnosti se nyní přidalo i uzavření barů a jiných míst, které se exkluzivně nebo alespoň z větší části věnují prodeji alkoholu.

Obyvatelé se obávají, že by opatření místní samosprávy pod vedením Carrie Lamové mohlo vést k omezení osobních svobod, upozornil server Quartz. Odpůrci místního vedení protestovali velkou část roku 2019 proti zákonu o vydávání vězňů do zahraničí, poté proti policejní brutalitě a také za demokratické reformy v jedné z nejhustěji osídlených oblastí světa, která je zvláštní správní oblastí Čínské lidové republiky.

Část z nich se sešla poslední březnový den u jedné ze stanic metra, aby připomněli sedm měsíců starou událost, kdy hongkongská policie údajně bez jasného důvodu zaútočila na lidi právě ve stanicích a vozech místního metra. Připomínkovou akci ale policie poměrně rychle rozehnala a varovala její účastníky, aby „se snažili nešířit nákazu ve společnosti,“ popsal situaci server Quartz. Důvěra veřejnosti v místní policii je na absolutním minimu.

Místní strážci zákona podle zástupců politického disentu už začali využívat nařízení pro ochranu veřejného zdraví pro zátahy na protestující. Jeden z členů opoziční Demokratické strany se měl zúčastnit úterního shromáždění a po výzvě k rozchodu ze strany policie sám odejít. Strážníci ho dle jeho slov zastavili společně s několika dalšími cizími lidmi a obvinili z porušování zákazu styku na veřejnosti ve více než čtyřech lidech.

.@HKDemocrats community officer, CHAN Po-ming, experienced firsthand how police use epidemic fighting laws against protesters. He didn't know the group, but police pull them together then said there are >4 ppl gathering & will ticket them.



Virus is colorblind? Yes, police not. pic.twitter.com/U2kKKAOyA6