Už měsíc jsem nebyl na čerstvém vzduchu, říká Čech s koronavirem v nemocnici v Hongkongu

HONGKONG/PRAHA V Hongkongu žije a pracuje poslední tři roky. Čech Vojtěch Havrda je v současnosti ale v izolaci na infekčním oddělení jedné z hongkongských nemocnic, protože se nakazil nemocí covid-19. „Nejhorší je, že jsem už měsíc nebyl na čerstvém vzduchu,“ řekl pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co v Hongkongu děláte?

Pracuji zde poslední tři roky jako obchodní zástupce české firmy Lasvit.

Lidovky.cz: Jak se u vás projevil koronavir?

Je to komplikovanější. Nakazil jsem se od přítelkyně Sofie, která se zase nakazila od svého kolegy v práci. Je to asi tři týdny, co nám zavolal a řekl, že byl pozitivně testován. Sofie se o pár dní později probudila s teplotou, a tak jsme museli do nemocnice.

Lidovky.cz: Jak jste se tam dopravili?

Museli jsme si zavolat záchranku, abychom nikoho jiného neohrozili. Bylo to trochu jako scéna z filmu. Přijeli pro nás dva ošetřovatelé v ochranných pláštích po celém těle, na obličejích měli respirátory a ochranné štíty. Přišli do bytu, změřili nám teplotu a pak nás vyvedli do záchranky. Celá ulice se zastavila a sledovala nás. Pak nás odvezli do nemocnice, kde nám udělali testy a my celou noc čekali na výsledky.

Lidovky.cz: Čekali jste, že to bude trvat tak dlouho?

Vůbec ne, já jsem si ani nevzal nabíječku na telefon a ten se mi celkem logicky během chvíle vybil, takže noc byla o to delší.

Lidovky.cz: Jak výsledky dopadly?

Sofie měla výsledky pozitivní a já negativní. Takže si ji tam nechali a mě pustili domů do přísné karantény. Tam jsem byl asi týden a půl s tím, že mě pravidelně kontrolovali přes telefon. Celou dobu jsem byl na čekací listině na lůžko. Asi po týdnu jsem dostal mírnou teplotu a bolela mě hlava, ale nic hrozného to nebylo a po pár dnech to přešlo. Vlastně máme oba, já i Sofie, opravdu lehký průběh.

Lidovky.cz: Kdy jste dostal do izolace?

O pár dní později. Opět pro mě přijelo auto, měl jsem zabalený velký a malý kufr, tašku a odvezli mě do hotelu, který změnili na provizorní izolaci. Otestovali mě, měl jsem pozitivní výsledek a poslali mě do nemocnice.

Lidovky.cz: Co jste musel udělat poté?

Musel jsem obvolat všechny, se kterými jsem přišel v posledních dvou týdnech do kontaktu. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl doma sám, tak měli ze mě radost. Horší to bylo u Sofie.

Musel jsem za ní obvolat restaurace, obchody, fitness centrum, kam chodila. Všechna místa kvůli tomu zavřeli. Musel jsem zkontaktovat i její přátele a ti se museli nechat otestovat. Strávil jsem pět dní voláním.

Občas se přistihnu, že třeba 10 minut koukám z okna, říká Havrda.

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotil přístup hongkongské vlády?Přistupují k tomu zodpovědně, hodně se toho naučili během epidemie SARS. Opatření nejsou přísná, ale lidé se chovají slušně. Nosit roušku je tu prakticky běžné a sice jich v prvních dnech byl nedostatek, ale to bylo spíše tím, že je lidé vykupovali ve velkém.

Lidovky.cz: Jak k tomu přistupovali obyvatelé města?

Jsou rozumní. Místní si začali rychle zvykat na práci z domova, a když už byl nějaký mítink, tak vám na recepci měřili teplotu. Celkově je zde velmi odlišný přístup od Evropy. Tady se nad rouškami nikdo nepozastavuje, nejásá, protože to všem bylo jasné od začátku.

I za běžných okolností a ne jen za pandemie, když má v Hongkongu na sobě někdo roušku, tak to nikdo neřeší. Je normální potkat jednou za den člověka s rouškou. Neznamená to, že jsi nemocný, ale že chráníš ostatní. V Česku za normálního stavu člověk s rouškou vypadá jako chodící mrtvola.

Lidovky.cz: Jste už tedy několik týdnů v izolaci. Co vám pomáhá a co je nejhorší?

Ve středu to bylo už na den měsíc. Hodně mi zvedá náladu, že cvičím každý den a především, že mi kamarádi nosí jídlo. Pomáhá to, že normálně pracuji a že mám pravidelný režim. Poslouchám teď mnohem více podcasty a audioknihy. A nejhorší? Nejhorší je to, že už jsem nebyl měsíc na čerstvém vzduchu.

Lidovky.cz: Je běžné, že vám někdo může něco donést?

Upřímně není. Přítelkyně má alergii na lepek v prvních dnech jsem jí nemohl donést nic k jídlu. Po několika stížnostech a telefonátech, ale vedení nemocnice rozhodlo, že možná bude záhodné změnit politiku a druhý den jí tak mohli kamarádi něco donést. Na druhou stranu je pravda, že je to celé zdarma. Mám pokoj lepší než v hotelu, třikrát denně jídlo a to vše bez poplatků. Už ale doufám, že to celé skončí.