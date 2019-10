Trudeau zvítězil, míří k menšinové vládě. Strany budou chystat na další volby, říká expertka

PRAHA Kanadský premiér Justin Trudeau přežil politické skandály a dovedl svou stranu k vítězství ve volbách. Přesto ale jeho partaj nezískala většinu v kanadském parlamentu a bude nucena utvořit menšinový kabinet. „Takové vlády ale mají krátkou životnost,“ upozornila v rozhovoru pro LN Magdaléna Fiřtová, odbornice na kanadskou politiku z Fakulty sociálních věd UK.

LN: Premiér Trudeau obhájil svůj mandát, ale jeho Liberální strana nedokázala získat v parlamentu většinu. Jak podle vás bude vypadat budoucí kanadská vláda?

V Kanadě je zvykem sestavovat vládu jedné strany, nikoliv koaliční vládu, byť to Ústava umožňuje. Tradičně vítěz voleb sestaví menšinovou vládu a v rámci svého programového plánu na dané volební období hledá v parlamentu podporu od jiných politických stran. Rozhodně to není stabilní řešení, ale je vcelku běžné.

Nicméně to bývá pouze krátkodobé řešení a takové vlády mívají krátkou životnost v průměru kolem jednoho roku. Všechny strany se rozhodně budou připravovat na další volby. To je jasné už v tuto chvíli.

MAGDALÉNA FIŘTOVÁ Působí na katedře Severoamerických studií při Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se kanadskou politikou a historií, kanadskou zahraniční politikou v oblasti energetiky, či ekonomickými transatlantickými vztahy mezi Kanadou a EU.

LN: Jak je možné, že Konzervativní strana získala ve volbách více procent hlasů než Liberálové, ale přesto skončila až na druhém místě?

Kanada má totiž většinový volební systém. Jinak řečeno: vítěz bere vše. Vzniká tím nepoměr mezi tím, kdo získá mandát a kdo získá většinu hlasů. V minulosti byly snahy tento tradiční westminsterský volební systém reformovat, Trudeau ostatně změnu slíbil v roce 2015, ale ke změně nikdy nedošlo. Vyžadovala by konsenzus napříč regiony, provinciemi i stranami. Navíc v referendech v Britské Kolumbii a na Ostrově prince Edvarda voliči přechod na proporcionální systém odmítli.

LN: Jaké strany budou tedy v tuto chvíli hrát nejdůležitější roli?

To není úplně jasné. Liberální strana má dva potencionální koaliční partnery – Novou demokratickou stranu (NDP) a Quebecký blok. NDP značně ztratila oproti posledním volbám v roce 2015, a to především kvůli úspěchu Quebeckého bloku. Bude záležet na stranických vyjednáváních. Obě strany mají priority v progresivní politice a především se zaměřují na ekologické otázky v oblasti boje proti klimatickým změnám, reformách financování zdravotnictví a boje proti nerovnosti ve společnosti

LN: Vedla právě tato témata k posílení Quebeckého bloku a poklesu hlasů pro Trudeaua?

Podle posledních průzkumů je pro mladou generaci důležité především téma životního prostředí a například v Quebecu silně rezonuje společně se sociálními otázkami. Podle mého názoru voliči v Quebecu Trudeaovi neodpustili rozšíření ropovodu Trans Mountain, nekoherentnost jeho politiky oproti programu z roku 2015 a požadují mnohem progresivnější politiku, než Trudeau nabízí.

LN: Hovoří se v Quebecu stále o nezávislosti této provincie? Dá se očekávat nějaké referendum?

Nezávislost již není pro Quebecký blok hlavním tématem a otázku suverenity neposiluje. Není to na pořadu dne. Quebecká společnost už ostatně nepožaduje samostatnost Quebecu, ale stále touží po dostatečném zastoupení na federální úrovni, aby byly bráněny zájmy provincie. Proto má strana stále úspěch.

LN: Voliči tedy vyslali premiérovi jasný signál. Jak bude podle vás Trudeau reagovat?

To je velice komplikované. Na jednu stranu si nebude moci dovolit stavbu dalších ropovodů, které dráždí voliče na východě Kanady, na stranu druhou ho tento přístup bude stát mnoho voličů na západě. Je v tuto chvíli rozkročen mezi dva nesmiřitelné tábory, kdy každý z nich má jiné potřeby. Ve stejné situaci byl ostatně i Justinův otec Pierre, který končil jako nepřítel západní Kanady, ačkoli jeho politika zásadním způsobem ovlivnila dnešní podobu kanadské společnosti.

LN: Oslabí s tímto volebním výsledkem i pozice Justina Trudeaua při případných jednáních s USA?

Kanada nebyla příliš úspěšná při mezinárodních vyjednáváních o „modernizaci“ Severoamerické dohody o volném obchodu. Kanadu jednání blokovala několik let a domnívám se, že ji značně poškodila. Domnívám se, že premiér Trudeau zde nemá příliš co ztratit a ostatně ani získat.

Z mého pohledu je ale škoda, že Kanada ztrácí symbol progresivismu a do jisté míry i lesk. To je ale dané především nereálnými sliby, které Trudeau měl v roce 2015, a očekáváními, jež do něj veřejnost vložila. Jeho progresivismus byl příliš idealistický a reálná politika v Kanadě ukazuje, že cíle, které měl v roce 2015, jsou obtížně naplnitelné. Trudeau byl důležitým symbolem progresivní politiky a progresivních řešení problémů, kterým Severní Amerika čelí. Bohužel nebyl koherentní, a tak se není čemu divit.