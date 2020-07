Trump je nebezpečný lhář a slaboch poznamenaný výchovou otce, píše v nové knize prezidentova neteř Mary

NEW YORK / PRAHA Bratr amerického prezidenta Robert Trump definitivně neuspěl se snahou zastavit vydání knihy líčící šéfa Bílého domu jako osobnost narušenou výchovou v dětství.

Kniha Mary Trumpové, neteře amerického prezidenta, propírá špinavé rodinné prádlo. Trumpova rodina se snažila vydání zabránit u soudů, ty ale její argumenty neuznaly.



Pravděpodobný příští bestseller nakladatelství Simon & Schuster s názvem Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa se už může dostat ke svým čtenářům. Končí tak zhruba měsíční soudní tahanice, kdy se Trumpova rodina snažila oslovit soudy a vymoci si zákaz publikace.

Podle prezidentova bratra Roberta Trumpa porušila neteř Mary smlouvu o mlčenlivosti, k níž se zavázala při dědickém řízení. Newyorský nejvyšší soud nyní konstatoval, že Robert Trump nepředložil žádný důkaz o porušení dědické smlouvy nebo cokoli jiného, co by dávalo důvod vydání zablokovat. Podle soudce Hala Greenwalda je navíc diskuse o prezidentovi před listopadovými volbami ve veřejném zájmu.

„Když konečně tento neústavní roubík padl, může se Bílý dům těšit na všechno, co Mary říká,“ konstatoval mluvčí autorky Chris Bastardi. Nakladatel už vytiskl několik tisíc exemplářů a dodal je do knihkupectví. Kniha se dostala taky do redakcí médií, která už publikovala některé výňatky, jež vzbudily rozruch.

Pětapadesátiletá Mary Trumpová žije se svou dcerou v New Yorku, dosáhla titulu Ph.D. z klinické psychologie a má také magisterský titul z anglické literatury. Zhruba před dvaceti lety se s Trumpovou rodinou rozkmotřila kvůli placení léčebných výdajů pro jednoho z příbuzných. Během voleb v roce 2016 podporovala Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovou. Loni pak byla hlavním zdrojem informací v reportážích listu The New York Times pojednávajících o tom, jak americký prezident obchází daně.

Podvodník a manipulátor

Teď ve své vlastní knize, která je paměťmi kombinovanými s analýzou osobnosti, popisuje svého strýce jako sociopata a nepoučitelného lháře, jehož megalomanství, nevzdělanost a arogance podle ní mohou ohrozit budoucnost Spojených států.

„Donald je jednoduše slaboch, jeho ego je křehké a on je musí neustále posilovat, protože hluboko v sobě tuší, že není tím, kým tvrdí, že je,“ napsala Trumpová.

Současného prezidenta prý poznamenaly nevybíravé výchovné metody jeho otce Freda, newyorského realitního makléře, který měl pět dětí: Maryanne (1937), Freda (1938–1981), Elizabeth (1942), Donalda (1946) a Roberta (1948). Maryin otec, Fred junior, bojoval se závislostí na alkoholu a zemřel v pouhých 43 letech.

„Jediným důvodem, proč Donalda nestihl stejný osud, bylo to, že díky své osobnosti šel otci na ruku. To sociopati dělají: bezohledně využívají druhé pro dosažení vlastních cílů a netolerují žádný nesouhlas,“ cituje CNN z knihy. Trump prý také při přijímacích zkouškách na vysokou školu zaplatil známému, aby testy SAT napsal za něj.

„Je to kniha plná lží,“ reagovala mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová. „Komická obvinění, která absolutně nemají nic společného s pravdou,“ dodala.

Jde o druhou knihu napsanou lidmi z Trumpova okolí, kterou se Bílý dům neúspěšně snažil zastavit. V červnu vyšly memoáry někdejšího prezidentova poradce Johna Boltona Místnost, kde se to dělo: Paměti z Bílého domu, kde píše o přešlapech Donalda Trumpa v politice a jeho elementární neznalosti zahraničních reálií.