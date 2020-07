Donald Trump mladší se pochlubil svou novou knihou proti Bidenovi. Internet se mu směje za domnělou chybu v názvu

WASHINGTON Donald Trump junior oznámil, že letos v srpnu vlastním nákladem vydá svou knihu Liberal Privilege: Joe Biden and the Democrat’s Defense of the Indefensible (Privilegium liberálů: Joe Biden, Demokratická strana a jejich obhajoba neobhajitelného). Internetu je ale pro smích, protože se už v názvu dost možná dopustil gramatické chyby.

Anglický jazyk má poměrně přesně daná pravidla týkající se takzvaných apostrofů, interpunkčních znamínek zvaných též odsuvníky. V angličtině se tradičně používají pro označování přivlastnění. Trump ve své knize píše o obhajobě Demokratické strany (Democrat’s Defense). Apostrof mezi písmeny t a s ve slově Democrat’s je chyba. V případě množného čísla se totiž apostrof umisťuje až na konec slova. V tomto případě by tak gramaticky správně byla podoba Democrats’ .

Nová kniha Donalda Trumpa mladšího.



Internet má díky tomu nového fackovacího panáka. „No jasně, že tam má chybu. Hloupý syn hloupého otce,“ okomentoval to na sociální síti Twitter jeden z uživatelů. „Určitě mu korektury dělal jeho otec,“ napsal jiný.



Nice typo. Maybe you could have brushed up on your writing skills at the same time. pic.twitter.com/Psaiucmgyu — @El3mentofChAnge (@el3mentofchange) July 11, 2020



Je nicméně pravdou, že kdybychom odhlédli od možné krkolomnosti názvu, mohl tím demokratem v názvu Trump myslet opravdu jen Bidena. Pak by byl apostrof umístěn správně. Z obsahu knihy, který zatím znám není, to nemůžeme usuzovat. Na obal knihy ale demokraty umístil Trump hned tři - Joea Bidena, Elizabeth Warrenovou a Bernieho Sanderse - , což hovoří spíše pro chybu.

Trump podle svých slov na knize pracoval, když byl zavřený v karanténně. „Nedokážu pochopit, co všechno Bidenovi prošlo,“ láká čtenáře na šokující oznámení v publikaci. Načasování na srpen je rozhodně záměrné, protože demokratický politik Joe Biden je jediným prezidentským protikandidátem pro současného prezidenta Donalda Trumpa v nadcházejících listopadových volbách.

Loni v listopadu Trump junior vydal knihu Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us (Uražení: Jak se levice pase na nenávisti a snaží se nás umlčet). Ani té se ale nevyhly kontroverze. Z knihy se sice stal bestseller, ale autor byl nařčen, že knihu hromadně kupoval jako „dary“ pro své zaměstnance.

Některé zprávy z počátku měsíce také uváděly, že Republikánský národní výbor (Republican National Committee), vedoucí orgán republikánské strany, nabízel podporovatelům podepsané výtisky knihy Triggered výměnou za finanční dary.

Nařčením z umělého nafukování prodejů knihy se pochopitelně Donald Trump junior brání. Podle republikánského stratéga Andrewa Surabiana se Trump měl zúčastnit několika podpisových akcích, na nichž bylo jasně poznat, že zájem o Triggered je enormní. Na každé z akcí se podle něj prodalo a podepsalo více než tisíc kusů.

Není sám

Nynější prezident Spojených států Donald Trump zase nakoupil před více než třiceti lety pro své zaměstnance tisícovky výtisků své knihy Umění udělat dohodu, aby navýšil prodeje knihy a udělal z ní bestseller.

Podobné kousky se na knižním trhu nedějí zrovna ojediněle. V roce 2017 se na knižní trh dostala kniha Handbook for Mortals (Příručka pro smrtelníky) spisovatelky Lani Saremové (česky nevyšla). Prvním varovným signálem bylo, že kniha se nedala ani objednat přes Amazon, kde Američané hojně nakupují, a přesto hned po prvním týdnu byla na přední příčce prodejnosti.

Ukázalo se, že Lani Saremová, či někdo z jejího okolí, postupovala stejnou taktikou jako Trumpové - ve velkém skupovala zásoby z knihkupectví. Situace je o to pikantnější, že šlo podle všeho o knihu velmi špatně napsanou. Na svém Twitteru ji „rozložila“ například spisovatelka Sarah M. Carterová.