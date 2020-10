Trump opět kritizoval guvernérku Whitmerovou za koronavirová opatření. ‚Zavřete ji!‘ skandovali jeho příznivci

Prezidentovi příznivci podle agentury Reuters skandovali požadavek uvěznění demokratické političky. Ta si výpady nenechala líbit a na Twitteru uvedla, že právě taková rétorika ohrožuje životy jí samé, její rodiny i jejích spolupracovníků.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) tento měsíc oznámil, že šestice mužů čelí obvinění, že plánovala únos Whitmerové z jejího rekreačního sídla na severu státu. Ve vazbě skončilo také dalších sedm lidí, kteří údajně dávali najevo záměr provést útoky na členy bezpečnostních složek a budovu michiganského Kapitolu.



Některé místní obyvatele přitom pobouřila přísná karanténní opatření, která Whitmerov zavedla kvůli šíření koronaviru. Účastníci předchozích protestů, které podporoval i prezident Trump, guvernérce vyčítali porušování osobních svobod.

Trump se opět slovně pustil do političky během své první zastávky po třídenní cestě po státech, v nichž se očekává těsný souboj mezi ním a demokratickým kandidátem Joem Bidenem při volbách 3. listopadu. Jde o státy, v nichž v roce 2016 zvítězil, ale tentokrát má podle průzkumů větší šanci na úspěch Biden.

Prezident aktuálně pokračuje v kampani ve Wisconsinu a Michiganu přesto, že v obou státech strmě přibývá nakažených. Trumpovi stoupenci přitom na mítincích nedodržují rozestupy a někteří nenosí roušky.

Na předvolebním shromáždění v michiganském Muskegonu Trump několikrát osobně napadl guvernérku státu a obvinil ji z nečestnosti. „Říkají, že jí vyhrožovali,“ podotkl Trump. „A ona obviňovala mě,“ řekl šéf Bílého domu.

Trump Whitmerovou rovněž vyzval k uvolnění omezení ekonomické aktivity v regionu, který je součástí takzvaného „rust belt“, tedy „zrezivělého pásu“, tedy kdysi prosperující průmyslové oblasti na severovýchodě USA. „Musíte přimět svou guvernérku k otevření vašeho státu,“ vyzval Trump jásající dav. „A k otevření vašich škol,“ dodal republikánský prezident.

Trumpovi stoupenci začali skandovat „Zavřete ji“, což je pokřik, který už v roce 2016 adresovali jeho tehdejší vyzývatelce v boji o Bílý dům Hillary Clintonové a v poslední době ho používají nejen vůči michiganské guvernérce, ale také proti dalším významným politikům demokratů.

„Zavřete je všechny,“ povzbudil Trump rozohněný dav. „Doufám, že ji hezky brzy vypakujete,“ nechal se unést prezident.

Whitmerová na výpady okamžitě reagovala na Twitteru. „Toto je přesně ta rétorika, která ohrožuje život můj, životy mojí rodiny a dalších vládních představitelů, zatímco my se snažíme zachránit životy našich amerických spoluobčanů,“ napsala 49letá guvernérka, která se funkce ujala na začátku tohoto roku.

This is exactly the rhetoric that has put me, my family, and other government officials’ lives in danger while we try to save the lives of our fellow Americans. It needs to stop. https://t.co/EWkNQx3Ppx