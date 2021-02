Trump přednese první projev po odchodu z Bílého domu. Údajně ohlásí velké politické plány

Orlando/Praha Chystá se první veřejné vystoupení Donalda Trumpa po odchodu z prezidentského úřadu, politik zavítá na sjezd konzervativců. Podle interních informací má ohlásit významné politické plány. Bývalý prezident údajně neztratil politické ambice, ani přízeň partaje. Vysloužilý viceprezident Mike Pence účast na konferenci ale odřekl.

Trump projev přednese v neděli jako hlavní vystupující na každoroční konferenci amerických konzervativců (CPAC) v Orlandu, která začíná ve čtvrtek. Podle amerického serveru Axios bude Trumpův výstup zásadní. „Možná nemám Twitter nebo Oválnou pracovnu, stále tomu však velím,“ odpověděl novinářům na otázku, v jakém duchu se ponese Trumpův projev, jeden z jeho poradců.

Trump se má tento týden sejít ve svém floridském sídle Mar-a-Lago s osobními poradci za účelem vytvoření politické strategie pro budoucí roky. Očekává se, že se bude snažit vyšachovat republikánské odpůrce a mobilizovat spolustraníky či příznivce, kteří za ním stojí i po lednovém útoku na Kapitol a druhém impeachmentu v únoru. Republikán pravděpodobně obecenstvu v neděli sdělí, že již nyní je téměř jistým hlavním kandidátem republikánské strany v příštích prezidentských volbách, uvádí server Axios.

Poradci sdělili, že Trump má v rámci republikánské strany stále zásadní moc. Poukazovali na konání regionálních buněk partaje, které v posledních týdnech soustavně cenzurují většinu senátorů, kteří hlasovali pro impeachment bývalého prezidenta.

Vliv Trumpa potvrzuje i profesor politologie David Smith z univerzity v Sydney. „Republikánská partaj má obrovskou a energickou pro-trumpovskou základnu, která ovládá základní mechanismy strany,“ píše Smith pro list The Conversation. „To (pro-trumpovská základna) představuje rovněž zásadní část voličů,“ dodává odborník. V neděli americké noviny The Hill zveřejnily průzkum, podle kterého by 46 procent republikánů stranu opustilo, kdyby si Donald Trump založil vlastní politický subjekt.

Skupina sponzorů, straníků a podporovatelů republikánů, kteří se chtějí Trumpa zbavit, je výrazně méně početná. Bývalý prezident tak může hrát v budoucím směřování strany zásadní roli. Profesor David Smith je skeptický i k často skloňované představě zvané „trumpismus bez Trumpa“ – tedy pokračování politiky bývalého předáka bez jeho politického angažmá. „Republikáni možná brzy zjistí, že trumpismus není politické hnutí, ale obchodní strategie, která je šitá na míru jednomu člověku,“ uzavírá analýzu Smith.

Někteří význační republikáni se od politiky bývalého prezidenta přesto odvrací. Vůdce republikánských senátoru Mitch McConell sice nehlasoval pro Trumpovo usvědčení, ale ve své řeči ho z lednových události obvinil. Bývalý viceprezident Mike Pence podle serveru Politico účast na konferenci výslovně odmítl.