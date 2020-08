Trump přednese svůj nominační projev do voleb v Bílém domě. Jeho záměr se setkal s kritikou

Washington Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že svůj projev po oficiálním obdržení nominace Republikánské strany do listopadových voleb pronese z Bílého domu. Uvedl to v rozhovoru s listem The New York Post. Tuto možnost přitom naznačil již minulý týden a již tehdy se setkala s odporem řady demokratů i některých republikánů, podle nichž se takovým rozhodnutím politizuje sídlo amerických prezidentů.

„Pravděpodobně přednesu svůj projev v Bílém domě, protože je to skvělé místo. Je to místo, kde se cítím skvěle, kde se celá země cítí skvěle,“ řekl Trump listu The New York Post. „Pravděpodobně to uděláme na jednom z trávníků, máme různé trávníky, takže bychom to mohli uspořádat venku vzhledem k čínskému viru,“ řekl Trump, který často koronavirus nazývá tímto jménem, protože podle něj právě Čína nese zodpovědnost za současný stav pandemie.



Obě strany musely kvůli šíření nákazy výrazně pozměnit formát tradičních nominačních sjezdů, které jsou obvykle význačnou a masovou akcí, na níž se strana snaží nastartovat nadšení svých podporovatelů a sjednotit stranu za vítězným kandidátem po vnitřních soubojích v primárních volbách. Kvůli pandemii se však většina programu obou stran bude konat především virtuálně.

Trumpův záměr kritizovala již minulý týden nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová, podle níž by prezident takovým krokem Bílý dům snížil. Republikánský senátor Ron Johnson pak prohlásil, že by to Trump „pravděpodobně neměl dělat“.

Americká média podotýkají, že Bílý dům byl v minulosti brán jako místo, kam nepatří politické soupeření mezi dvěma hlavními stranami. Trump však podle nich zároveň za své prezidentství ignoroval již řadu prezidentských norem a zvyklostí.

Trump by měl svůj projev přednést v poslední den republikánského sjezdu, který je plánovaný na 27. srpna. Jeho sok Joe Biden, který nad Trumpem momentálně vede v průzkumech veřejného mínění, již oznámil, že projev pronese ze svého domovského státu Delaware v poslední den demokratického sjezdu, který připadá na 20. srpna.