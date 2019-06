Trump si na dvoudenní návštěvu Irska pronajal limuzíny za milion dolarů. Od pohřební služby

DUBLIN/PRAHA Prezident Donald Trump nebude v Irsku v součtu ani jeden den. Většinu času totiž stráví na cestách vrtulníkem a bude mimo zemi. Čekají ho však dvě noci v jeho irském golfovém klubu u Atlantiku a ministerstvo zahraničí proto pronajalo čtyři limuzíny za milion dolarů. Od malé rodinné pohřební služby.

JP Ward & Sons je malá irská firma, která se zaměřuje na pohřební služby. Není to však její jediná náplň, zároveň na smuteční akce pronajímá limuzíny Mercedes E-Class, ale nejen na ně. Může si je pronajmout kdokoliv, kdo si přeje cestovat stylově. Samozřejmě za vysokou cenu.

Ani ta ale neodradila pravděpodobně největšího zákazníka skromné firmy – Bílý dům. Americký prezident Donald Trump totiž ve středu večer dorazil do Irska, kde se jednak setkal s premiérem Leem Varadkarem, ale především zde bude po další dny nocovat ve svém golfovém rezortu. A za pronájem limuzín od pohřební společnosti JP Ward & Sons američtí daňoví poplatníci zaplatí téměř jeden milion dolarů (v přepočtu 21,3 milionů korun).

Americká administrativa podle oficiálního serveru mapujícího výdaje federální vlády USASpending.gov zaplatí malé rodinné firmě sídlící v městě Bray 935 033 tisíc dolarů v šesti různých platbách.

Podle zjištění deníku The Guardian si americká vláda v Irsku pronajme čtyři luxusní limuzíny. Ministerstvo zahraničních věcí tyto částky označené jako „zakázka na dopravu“ zatím pro média nekomentovalo.

Pod dohled médií se podobně dostaly i účty za hotel pro prezidenta a jeho okolí. Podle dokumentů z ministerstva zahraničí totiž američtí daňoví poplatníci za ubytování Trumpa v Londýně v hotelu InterContinental zaplatili 1,22 milionu dolarů (27,8 milionu korun). Na rozdíl od Baracka Obamy totiž Trump nebyl ubytován v Buckinghamském paláci a prezident si tak pronajal celé patro hotelu.

Prezident by přitom při návštěvě Irska ani nemusel limuzíny potřebovat. V zemi přistál ve středu v podvečer a z letiště, kde se setkal s premiérem Leo Varadkarem, zamířil helikoptérou do svého golfového rezortu v Doonbegu.

Ve čtvrtek pak zamíří do Normandie (opět vrtulníkem) na oslavy vylodění v Normandii a setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Odpoledne se opět vrátí do Doonbegu, kde si má zahrát golf a do Washingtonu zamíří až v pátek. Není tak jasné, proč by Trump měl limuzíny za milion dolarů potřebovat.

Kilometr za milion a půl

Pokud by se ovšem prezident společně se svým doprovodem rozhodl navštívit nedaleké město Doonbeg, šlo by o sotva 13 kilometrový výlet a pronájem limuzín by tak v přepočtu vyšel na 1,6 milionu korun za kilometr. Deníku The Guardian se nepodařilo získat reakci ani od společnosti JP Ward & Sons, kteá záležitost nechtěla komentovat. Bílý dům však již zkušenost s touto především pohřební společností má.

V červnu roku 2013 zaplatil Bílý dům za dopravu od JP Ward & Sons pro Michelle Obamovou a její dcery Sashu a Maliu 114 tisíc dolarů, které byly na návštěvě Dublinu a Wicklow během summitu G8, kterého se v Severním Irsku účastnil prezident Obama.

Stránky pohřební společnosti informují zákazníky, že firma velice investovala do luxusních limuzín. „Váš komfort a bezpečnost jsou naší prioritou číslo jedna. Všechna naše vozidla jsou řízena profesionálními, diskrétními a uniformovanými řidiči,“ stojí na webových stránkách.

Prezident Trump si na kvalitní auta dlouhodobě potrpí. Ještě než zaujal svou pozici v Bílém domě, si Trump v roce 2008 ve Skotsku pronajal automobil, aby mohl navštívit rodné město své matky, a tehdy prý trval na tom, aby šlo o černé Porsche Cayenne s pohonem na čtyři kola. Jeho asistenti si jej tak museli po několika dnech pátrání vypůjčit od místního podnikatele a ostatně jediného člověka, který tento typ automobilu na Isle of Lewis vlastnil.