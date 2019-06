‚S Trumpem do koše‘. Lidé v Británii protestovali proti návštěvě amerického prezidenta

LONDÝN Před vjezdem do Downing Street se tísní zhruba dvě stovky lidí. Je to zvláštní, na londýnské poměry komorní protest. Z jedné strany policie zablokovala přístup na Whitehall – tradiční tepnu všech londýnských demonstrací – z druhé strany poutá nejvíc pozornosti pódium, které stojí o něco výš směrem k Trafalgarskému náměstí. Právě na něm plamenně řeční Jeremy Corbyn, lídr opozičních labouristů.

„A našemu návštěvníkovi vzkazuji,“ křičí Corbyn z plných plic, „Prosím popřemýšlejte o světě, v němž vládne mír a odzbrojuje se, a v němž jsou respektovány hodnoty všech lidí!“



Tím návštěvníkem není nikdo jiný než americký prezident Donald Trump, který se nachází o pár desítek metrů dál. V čísle 10 Downing Street právě probíhá jeho mítink s dosluhující premiérkou Theresou Mayovou. Těžko říct, jestli se vůbec slyší. Burácející hlas Jeremyho Corbyna se rozléhá Whitehallem jako rockový koncert.

„Extrémní pravice nemá žádná řešení! Žádná řešení pro lidi, kteří po celém světě nemají, kde bydlet, žádná řešení pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči… Ale víte co?“ ptá se Corbyn řečnicky a demonstranti odpovídají nadšeným jásotem. „Všichni společně dokážeme změnit svět! Společně dokážeme nastolit mír a spravedlnost!“

Corbyn poděkuje protestantům, a opouští pódium za bouřlivého potlesku. Všechno se uklidní, a už to skoro vypadá, že vrchol dnešního dne je za námi. Najednou ale události vezmou rychlý spád. Corbyn, jeho ochranka a hlouček policistů si začnou razit cestu zpátky k budově Starého Scotland Yardu, kde je kancelář šéfa opozice. Všechna pozornost je upřena na ně, a ne všichni si všimnou, že před střeženou bránu do Downing Street rychle předjede policejní eskorta. Donald Trump se chystá opustit číslo 10 a působí to téměř jako evakuace. Dveře domu se otevřou a vyjde Trump po boku premiérky, následováni svými partnery. Následuje řada vládních činovníků a poradců, Mike Pompeo, Ivanka Trump a další.

‚Donald Trump tu není vítán‘

„Bůůůůůů,“ komentuje to hlouček demonstrantů, který střeží černou bránu do Downing Street. Ta se zničehonic otevře, a Trumpova motorkáda se vydá na cestu. Většina demonstrantů je ale ještě pořád u pódia, kde předtím řečnil Corbyn a nebo uvízlá někde na nábřeží řeky Temže, kudy policie vede hlavní masu protestu.

„Donald Trump tu není vítán!“ skandují lidé s transparenty. Ale stihnou sotva dokončit svůj pokřik a už je po všem. Americké limuzíny rychle odsviští směrem k nádraží Victoria. Všichni protestanti, kteří jsou na Whitehallu se začnou pomalu a trochu zklamaně přesouvat dolů na Parliament Square. Ještě ráno tam byl obří nafukovací balón v podobě Trumpovy karikatury. Ani ten už tu ale není.

„Museli jsme ho sundat,“ říká mi 36letý Matt Bonner. Na sobě má červenou kombinézu a na hlavě kšiltovku s nápisem „Trump Babysitter“. „Vedení města si nepřálo, aby tu byl balón v okamžiku, kdy bude kolem projíždět Trump. Měli jsme povoleny jen 2 hodiny.“

Matt patří mezi skupinu aktivistů, kteří Trumpa provází kamkoli se vypraví. S sebou mají samozřejmě vždy nafukovací balón. „Teď pár hodin klidu, budeme mít brífink, a pak se jede do Irska. Tam jede Trump potom.“

Výjimka podporující Trumpa

Matt se se mnou loučí za běhu, poněvadž se snaží dostihnout zbytek svého týmu. V tom mumraji, který se na Parliament Square najednou rozpoutal to není nic snadného. Demonstranty, kteří přišli z Whitehallu, totiž právě doplnil hlavní proud, který si až dosud razil cestu podél řeky směrem k Big Benu. Všude okolo jsou lidé z antitrumpovskými transparenty a nápisy. Je tu dokonce gorila v kleci, která má na hlavě masku amerického prezidenta. Nejfrekventovanější motto zní „Dump Trump“ – „s Trumpem do koše“. Pár výjimek se ale najde. Je tu několik mužů s americkými vlajkami a s červenými kšiltovkami. Na nich bíle září Trumpovský slogan: „Make America Great Again“. Jedním z nich je i Jeff Wyatt. Je mu 55 let, a je to Brit. Přesto cítil potřebu vyjít dnes do ulic s americkou vlajkou.

„Spojené státy jsou náš hlavní spojenec! Všichni ti lidé tady,“ ukazuje okolo. „Se zaštiťují demokracií a říkají si liberálové. Trump by jim ale o demokracii mohl přednášet! Vždyť je to regulérně zvolený americký prezident. Co jsou tihle proti němu?“

Když se s Jeffem loučíme, jeho „Take care“ už spíš jenom odezírám. Parliament Square burácí zvukem bubnů a skandujícího davu. Teď teprve se tu rozpoutal ten pravý festival, který známe z jiných londýnských demonstrací. Donald Trump už je ale daleko odsud. Večer pořádá večeři v rezidenci amerického velvyslance v Regent’s Parku. Ta je ale naštěstí dobře opevněná.