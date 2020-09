Trump údajně označil padlé americké vojáky za ‚břídily a cucáky’. Urážlivé a nepravdivé, reagoval Bílý dům

Washington Za „břídily“ a „cucáky“ údajně označil americký prezident Donald Trump příslušníky amerického námořní pěchoty pohřbené na hřbitově poblíž Paříže, protože během první světové války padli. Trump měl americký hřbitov a památník Aisne-Marne navštívit v listopadu 2018, ale cestu kvůli dešti zrušil. Podal tehdy vysvětlení, že „vrtulník tam nepoletí“ a tajná služba ho tam nepoveze.

Ve skutečnosti se ale obával, že by se v nepříznivém počasí rozcuchal, tvrdí Jeffrey Goldberg, šéfredaktor liberálního magazínu The Atlantic s odvoláním na čtyři zdroje. Bílý dům tato tvrzení popřel.

Trump během rozhovoru s vedením delegace dopoledne před plánovanou návštěvou podle Goldberga řekl: „Proč bych měl na ten hřbitov jet? Je plný břídilů.“ Při jiném rozhovoru během téže cesty příslušníky americké námořní pěchoty, kteří na sklonku první světové války položili životy v bitvě v lesíku u obce Belleau, severovýchodně od Paříže, označil za „cucáky“, když se nechali zabít.



Prezident Trump článek v The Atlantic „velmi přesvědčivě“ vyvrátil, řekl novinářům personální šéf Bílého domu Mark Meadows. Alyssa Farahová, která řídí strategickou komunikaci Bílého domu, tvrzení označila za „urážlivá a zjevně nepravdivá“.



Někteří kritici nicméně připomněli Trumpovy hanlivé komentáře na účet zesnulého senátora Johna McCaina, který byl zajat ve Vietnamu a ve Spojených státech je obecně považován za hrdinu.

„Není to válečný hrdina. Byl to hrdina, protože ho zajali. Já mám rád, kteří do zajetí nepadnou,“ řekl Trump o McCainovi před prezidentskými volbami v roce 2016.

V bitvě v lesíku u Belleau, která se odehrála v červnu 1918, zemřelo kolem 1800 amerických vojáků, kteří zarazili německý postup na Paříž.