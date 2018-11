Trump v říjnu řekl přes 1100 nepřesných a zavádějících výroků, spočítal deník

Washinghton Americký prezident Donald Trump v říjnu výrazně překonal své dosavadní maximum měsíčního počtu vyřčených nepravd a zavádějících tvrzení, když za 31 dní pronesl přes 1100 takovýchto výroků. Uvádí to deník The Washington Post (WP), který nepřesné Trumpovy výroky sleduje od nástupu nynějšího šéfa Bílého domu do úřadu v lednu 2017. Od té doby jich údajně z úst prezidenta Spojených států zaznělo více než 6400.

Podle statistik WP jde v posledních měsících počet nepravdivých nebo zavádějících tvrzení hlavy amerického státu prudce nahoru. Od června do srpna novináři za každý měsíc identifikovali kolem 500, v září 599 a nyní tedy skoro dvojnásobek předchozího maxima. Trend by mohl souviset i s velkým počtem projevů, které Trump absolvuje na předvolebních mítincích v rámci kampaně před kongresovými volbami.



Při poslední takové akci ve čtvrtek ve státě Missouri Trump podle deníku The New York Times (NYT) pronesl nejméně pět nepravd a sedm zavádějících či zcela nepodložených tvrzení. Plný manipulací byl podle listu také předchozí projev z Bílého domu o imigraci.

NYT se zabýval například pasáží o tom, že ilegální přistěhovalci v USA se „nikdy neukážou“ u soudu při řízení ohledně udělení povolení k pobytu. Z údajů amerického ministerstva spravedlnosti vyplývá, že v účetním roce 2017 se k příslušným soudním jednáním nedostavilo jen 28 procent imigrantů. V rámci pilotního programu nového modelu azylového řízení testovaného jako alternativa k zadržování přistěhovalců pak tato situace nenastala ani jednou. NYT podotýká, že Trumpova vláda program v červnu ukončila.

Podle WP měl Trump k 30. říjnu od začátku svého mandátu na kontě 6420 nepravdivých a zavádějících výroků, přičemž například 157krát uvedl, že jeho kampaň nijak nespolupracovala s Ruskem, ačkoli vyšetřování této kauzy ani po téměř roce a půl nedospělo k žádnému verdiktu. Trump také už 120krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že snížení daní schválené za jeho úřadování představuje největší daňový škrt v historii USA.

Někteří pozorovatelé americké politiky podotýkají, že Trump svým počínáním kopíruje propagandistickou taktiku označovanou jako „požárnická hadice nepravd“. Ta spočívá ve vytváření takového přívalu lží, že se s ním společnost zkrátka nemůže vypořádat. Cílem této metody není vydávat lži za pravdu, nýbrž ubírat váhu konceptům faktů a reality. Podle zprávy výzkumného ústavu Rand Corporation z roku 2016 přitom může být tato strategie vysoce účinná, aniž by šířené nepravdy byly příliš uvěřitelné.

Rusko-americká novinářka a spisovatelka Maša Gessenová v této souvislosti přirovnala chování Trumpa k vystupování ruského prezidenta Vladimira Putina. „Vytváří prostě nezvladatelné množství nepravd,“ řekla americkému serveru Vox. Očividnost jejich lží je podle ní součástí mocenské hry, protože „nic není tak ponižující a tolik vás nezbavuje moci, jako když musíte dokazovat pravdu“.