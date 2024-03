Trump si zahrál na Horsta Fuchse, ve videu nabízí speciální vydání Bible

Trump se ve více než tříminutovém spotu, který zveřejnil na své sociální síti Truth, na malou chvíli proměnil v Horsta Fuchse. „Všichni Američané by doma měli mít Bibli, já osobně jich mám celou řadu, je to moje oblíbená kniha,“ říká s úsměvem do kamery. V ruce třímá knihu s názvem „Bůh žehnej Americe Bible“.

Na první pohled podivný název dává smysl, speciální výtisk Bible krále Jakuba vznikl ve spolupráci s populárním americkým countryovým zpěvákem Lee Greenwoodem, jehož skladbu Bůh žehnej Americe Trump používá během kampaně při nástupu na pódium a často při ní předvádí již ikonické taneční kroky. Jasný vítěz republikánských primárek má ve videu pro Greenwooda jen slova chvály.

„Víra a křesťanství jsou ty nejdůležitější věci, které ale současným Spojeným státům chybí. A to se musí změnit,“ vysvětluje. Na závěr videa si vypomůže rázným sloganem „Make America pray again“, který parafrázuje jeho předvolební heslo a vyzývá Američany k modlitbám.

K Bibli dostanou zájemci řadu materiálů navíc. Svaté texty doplňuje ručně psaná verze refrénu písně Lee Greenwooda, kopie Ústavy, Listiny práv a svobod, Deklarace nezávislosti a Slib věrnosti. Podle Trumpa je důležité si připomínat, jaká práva občané mají.

Knihu neprodává sám Trump, ale spolu s Greenwoodem se stal jednou z hlavních tváří reklamní kampaně a podle listu The New York Times mu budou náležet procenta ze zisku. Mimo videa na sociální síti Truth je s Biblí v ruce zachycen i na oficiálních internetových stránkách knihy. Tam najdeme i lehce patetický reklamní spot, ve kterém si spokojené rodiny listují speciální vydáním Bible. Divoký střih je korunovaný záběry na sochu Svobody, Mount Rushmore a vše završí průlet stíhaček amerického letectva.

Trump se během probíhající prezidentské kampaně staví do role samozvaného ochránce pravé křesťanské víry. Často o svých demokratických soupeřích prohlašuje, že pořádají hony na křesťany. Na sklonku února prohlásil, že „radikální levice dříve nebo později začne strhávat kříže“.

Prodej tenisek a vstup na burzu

Prodejem Biblí Trump po pár týdnech navázal na uvedení limitované edice zlatých tenisek s jeho jménem. Prodávají se za 399 amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 9,5 tisíce korun. Celkem bude vyrobeno pouze tisíc párů a jeden zákazník bude mít možnost si pořídit maximálně tři najednou.

Nejméně deset párů pak podepíše Trump osobně. Kromě bot si fanoušci Trumpa mohou pořídit speciální parfém za 99 dolarů s názvem Victory47. Název odkazuje na to, že v případě zvolení by se Trump stal 47. prezidentem USA.

Kvůli astronomické pokutě přes 450 milionů dolarů, kterou mu uložil soud v New Yorku, se Trump snaží získat peníze, jak jen to jde. Před pár dny vstoupila na burzu jeho společnost Trump Media & Technology Group, jejíž součástí je sociální síť Truth Social. Debutovala silným růstem, na trhu Nasdaq si její akcie připisovaly až 45 procent. Akcie pravděpodobně nemají ve skutečnosti takovou hodnotu, jak firma tvrdí, namítají odborníci.