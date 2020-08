Trumpovy finanční záznamy budou veřejně přístupné, rozhodl o tom federální soud

Prokurátor z Manhattanu Cyrus Vance na začátku srpna naznačil, že záznamy vyžaduje v souvislosti s „možným rozsáhlým a dlouhodobým kriminálním počínáním v prezidentově firmě The Trump Organization“, včetně údajného pojistného a bankovního podvodu. Ty jsou spojeny s podezřením, že Trump při prezidentské kampani před čtyřmi lety zaplatil za mlčenlivost dvěma ženám, s nimiž měl údajně nemanželský poměr. Prezident to popírá.



BREAKING: A federal judge cleared the way for a New York prosecutor to get President Trump’s tax returns, rejecting an attempt by his lawyers to block a subpoena. https://t.co/Ox5gJaINPd