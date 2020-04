Trumpovy výroky o vstříknutí dezinfekce do těla vyvolaly reakci. Někteří Američané to chtěli vyzkoušet

Trump na čtvrteční tiskové konferenci poznamenal, že by se mělo zjišťovat, zda by injekce dezinfekce mohla virus zlikvidovat. „Dezinfekce za minutu koronavirus zabije. Je tady způsob, jak bychom to mohli nějak vstříknout dovnitř? Skoro jako čištění. Protože se to (koronavirus) dostává do plic a napáchá to tam hrozné škody.... takže by bylo zajímavé se tím zabývat,“ poznamenal prezident s tím, že výzkum nechá na lékařích. Řada jich vzápětí na sociálních sítích varovala veřejnost před vstřikováním dezinfekce, vystavováním se UV záření a Trumpovy výroky označila za nebezpečné.

Jeho vyjádření zřejmě zapůsobilo nejen na odborníky, ale také na laickou veřejnost. V New Yorku totiž místní Centrum pro kontrolu otrav (PCC), která patří pod místní hlavní zdravotnický úřad, nahlásila v prvních 18 hodinách od Trumpova vyjádření výrazně zvýšený počet telefonátů lidí kvůli obavám z požití bělidla nebo jiných dezinfekčních prostředků.

Podle tiskového mluvčího Centra pro kontrolu otrav během krátké chvilky řešil úřad celkem 30 případů. Podle něj ale nikdo, kdo se na PCC obrátil nezemřel, ani nepotřeboval hospitalizaci, ale oproti stejné době se tímto počet podobných případů téměř zdvojnásobil, uvedl server MSN.

Z celkového počtu případů hned devět lidí volalo konkrétně kvůli požití dezinfekce značky Lysol, zatímco deset dalších kvůli možnému užití bělidla.

„Aby bylo jasno, dezinfekční prostředky nejsou určený k požívání ústy či ušima, ani je vdechovat. Jednoduše žádným způsobem je nepouštět do těla,“ uvedla na twitteru zdravotní komisařka města New York Oxiris Barbotová.

