Bílý dům zrušil tiskové konference prezidenta. Trump je proti, bude mluvit o koronaviru

Po několika hodinách ale překvapeným žurnalistům sdělila, že tisková konference hlavy státu se v pondělí uskuteční. Tématem bude koronavirus.



Trump při dosavadních setkáních s tiskem vedl dlouhé monology o pandemii a občas se dopouštěl kontroverzních výroků. Poslední jeho briefing se konal v pátek, sobotní byl odvolán a na pořadu podle mluvčí McEnanyové neměl být ani v pondělí. Sám prezident o víkendu prohlásil, že podobná vystoupení „nestojí za čas a úsilí“.

Jak ale napsala agentura Reuters, Trump se nehodlá obejít bez světla ramp a má zřejmě jiné plány, než jeho poradci a mluvčí. Jen několik hodin po sdělení McEnanyové, že v pondělí žádná tiskovka nebude, ohlásil Bílý dům na odpoledne místního času (23 hodin SELČ) prezidentovu tiskovou konferenci. Má se týkat nových směrnic pro testování a některých dalších oznámení, jak bezpečně přivést Ameriku zpátky k normálnímu životu.

Podle televize Fox News měl Bílý dům původně v plánu pořádat tiskovky bez Trumpa a v jiné místnosti, než se prezidentská setkání s novináři obvykle odehrávají. Trumpovi poradci prý připravili i změny obsahu jeho vyjádření pro média. Ta by se měla více zaměřovat na ekonomické dopady krize vyvolané šířením covidu-19, nikoli na její příčinu.

„Možná budou mít (briefingy) jinou podobu, jiné téma,“ řekla v pondělí Trumpova mluvčí. „Neznamená to ale, že dřívější praxe byla negativní, protože myslíme, že byla ve skutečnosti pozitivní. Byla to vítaná příležitost pro prezidenta mluvit k Američanům,“ citovala McEnanyovou agentura Reuters.

Prezident po nástupu do Bílého domu v roce 2017 komunikoval s veřejností hlavně prostřednictvím twitteru. Obvyklé tiskové konference prezidentských mluvčích, které se za dřívějších hlav států v Bílém domě konaly prakticky denně, téměř vymizely. Možnost klást otázky měli novináři jen při oficiálních akcích nynějšího prezidenta nebo při státních návštěvách.

Koronavirová krize Trumpovy komunikační návyky změnila. Prezident předstupoval až do konce minulého týdne před novináře denně s obsáhlým výkladem, který ovšem podle kritiků nebyl vždy kompetentní a musel být občas korigován. Poslední takovou epizodou byl Trumpův výrok o možnosti zabíjet koronavirus v těle pacientů vstřikováním dezinfekce. Lékaři pak Američany před podobnými experimenty důrazně varovali.



There has never been, in the history of our Country, a more vicious or hostile Lamestream Media than there is right now, even in the midst of a National Emergency, the Invisible Enemy!