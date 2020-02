Turecko otevírá migrantům hranice do Evropy, řekl Erdogan. Na řeckých hranicích policie vypálila slzný plyn

Ankara Turecko nemůže čelit další vlně uprchlíků a otevírá jim hranice do Evropy, řekl v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Řecká vláda bude své hranice stůj co stůj bránit, uvedl její mluvčí. Řekové podle něj za posledních 24 hodiny zamezili překročení hranice 4000 běženců. Atény nápor na hranicích nedávají do souvislosti s vlnou uprchlíků, kterou vyvolaly boje severozápadní syrské provincii Idlib.

Boje v Idlibu vyhnaly z domovů od prosince skoro milion lidí, z nichž část se nyní vydala v Turecku k řecké hranici. Nynější nápor na hranici Turecka a Řecka vyvolalo podle agentury AP konstatování Ankary, že jim už nebude v jejich překonání bránit. Poprvé o tom informovala s odvoláním na vysoce postaveného tureckého činitele ve čtvrtek agentura Reuters.

Turecko otevírá uprchlíkům cestu do Evropy. Na hranici s Řeckem se shromáždily stovky migrantů „Vláda udělá cokoli, aby hranice ubránila,“ uvedl mluvčí řecké vlády Stelios Petsas. „Nijak to nesouvisí s Idlibem,“ dodal. Živý přenos řecké televize Skai ukázal, že řecká policie po skupinkách běženců v sobotu ráno vypálila slzný plyn, zatímco migranti na ni z turecké strany házeli kamení. Média se mohla přiblížit pouze kilometr k hranici. Turecko již poskytlo útočiště 3,5 milionu syrských uprchlíků a opakovaně hrozilo, že „otevře brány“ do Evropy. Erdogan v sobotu během projevu v Istanbulu uvedl, že hranice překročilo už 18 000 lidí. Tomuto údaji neodpovídá prohlášení řecké vlády, ani popis situace agenturami. Trump s Erdoganem vyzvali ke konci syrsko-ruské ofenzivy v Idlibu, chtějí zamezit ‚velké humanitární tragédii‘ Podle nejmenovaného řeckého policisty, na něhož odkazuje agentura Reuters, na hranici Řecka a Turecka dlouhé zhruba 200 kilometrů stoupá napětí. Skupinky migrantů se je snaží překonat, ale jsou soustavně odráženy. Evropa zažila v roce 2015 migrační vlnu, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860 000 přes Řecko. Přiliv utečenců touto trasou pomohla od roku 2016 výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. V posledním roce se ale počet příchozích migrantů do EU, konkrétně do Řecka z Turecka, opět zvýšil.