Maďarsko posílí jižní hranici, řekl Orbán v reakci na telefonát s Erdoganem

Budapešť Maďarsko posílí svou jižní hranici, oznámil premiér Viktor Orbán. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters. Orbán v pátek telefonoval se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem, který mu řekl, že Ankara už nemůže dále zadržovat tok migrantů.

Naposledy se dal do pohybu téměř milion lidí, které z domovů vyhnaly boje v severozápadní syrské provincii Idlib. Hranice v reakci na krok Turecka posiluje i Řecko a Bulharsko. Podle Bruselu Ankara oficiálně změnu v režimu na hranici oficiálně neoznámila.

EU s Tureckem uzavřelo dohodu v roce 2016, na jejímž základě Turecko přestalo pouštět převážně syrské uprchlíky směrem do Evropy. Erdogan v sobotu při projevu Istanbulu konstatoval, že Turecko nemůže čelit další vlně uprchlíků a otevírá jim hranice do Evropy.



„Během dnešního (pátečního) telefonátu, který se týkal migrace a válečné situace v Sýrii, informoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan premiéra Orbána, že Turecku je pod ohromným tlakem a nemůže dále zadržovat tok migrantů,“ informoval v pátek tiskový odbor maďarské vlády.

Orbán vzápětí svolal bezpečnostní radu, která rozhodla, že „Maďarsko musí posílit ochranu svých hranic a věnovat přitom zvláštní pozornost na vývoj na balkánské migrační trase“.

Turecko již poskytlo útočiště 3,5 milionu syrských uprchlíků a opakovaně hrozilo, že „otevře brány“ do Evropy. O otevření hranic se tento týden ve čtvrtek nejprve zmínil nejmenovaný vysoce postavený turecký činitel. Tisíce běženců se v reakci na to vydaly k hranicím.

Podle nejmenovaného řeckého policisty, na něhož odkazuje agentura Reuters, na hranici Řecka a Turecka dlouhé zhruba 200 kilometrů stoupá napětí. Skupinky migrantů se ji snaží překonat, ale jsou soustavně odráženy.

Orbán patří k největším odpůrcům muslimských migrantů. V roce 2018 potřetí stanul v čele vlády. Na vrcholu migrační krize v roce 2015 uzavřel plotem jižní hranici Maďarska, které sloužilo jako tranzitní země při cestě běženců do západní Evropy.

Přiliv utečenců pomohla od roku 2016 výrazně omezit zmíněná dohoda EU s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. Od loňska se ale počet příchozích migrantů do EU, konkrétně do Řecka z Turecka, zvyšuje.