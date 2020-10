Turecko po pátečním zemětřesení eviduje 24 mrtvých a přes 800 raněných, záchranáři dál pátrají v troskách

Už 24 mrtvých a více než 800 zraněných evidují v Turecku v důsledku pátečního zemětřesení, které tvrdě zasáhlo pobřežní velkoměsto Izmir a jeho okolí. S odvoláním na turecký úřad pro katastrofy a mimořádné situace AFAD o tom v sobotu informovala agentura AFP. Záchranáři v noci na západě Turecka dál prohledávali trosky zřícených budov a pátrali po možných přeživších.

V pátek večer turecké úřady hlásily 17 potvrzených obětí a kolem 700 zraněných. Zemětřesení výrazně postihlo i řecký ostrov Samos, kde byla pod zborcenou zdí nalezena těla dvou studentů. Řecko zatím další oběti neohlásilo, celková bilance tak nad ránem činila 26 mrtvých.



Otřesy propukly v pátek okolo poledne a pocítili je i obyvatelé Atén a Istanbulu. Podle Evropského středomořského seizmologického centra (EMSC) mělo zemětřesení sílu 6,9 stupně Richterovy škály, americká geologická služba (USGS) uváděla rovných sedm stupňů. Ohnisko se nacházelo v Egejském moři 13 kilometrů severně od Samosu.



Řecký ostrov zasáhla i malá vlna cunami. Voda zaplavila i turecké pobřeží, do vnitrozemí zanesla trosky a odnášela auta i vybavení zřícených budov. „Byl jsem vyděšený, ne kvůli sobě, ale kvůli mé ženě a synovi... Říkal jsem si, že to snad nikdy neskončí. Mám pocit, že to trvalo deset minut,“ popsal průběh zemětřesení 32letý turecký doručovatel zboží Gökhan Kan.

Nejhůře bylo podle všeho zasaženo hustě osídlené pobřeží na západě Turecka, přičemž AFAD v oblasti evidoval 17 zřícených nebo silně poškozených budov. AFP popisuje, jak se na okraji Izmiru týmy záchranářů v noci prokousávaly skrze betonové bloky a pokroucené nosníky, které ještě o den dříve tvořily kostru sedmipatrového obytného domu. Během pátku se tureckým pracovníkům podařilo z trosek vyprostit desítky osob.