Zemětřesení vypuklo pouhých 23 km od řeckého ostrova Samos, který je oblíbenou destinací pro dovolené.

Na sociálních sítích se začala objevovat videa od lidí, kteří byli svědky otřesů.

Another video after the earthquake in Izmir, Turkey. The destruction looks massive. pic.twitter.com/7vFlMGDpX9