Turecko si stanovuje podmínky. Naše armáda opustí Sýrii tehdy, až to udělají ostatní země, řekl Erdogan

Ankara Turecká armáda Sýrii neopustí, dokud tak neučiní ostatní státy zapojené do konfliktu. V letadle na cestě z Maďarska to v pátek podle agentury Reuters řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zároveň doplnil, že turecká ofenziva na severu Sýrie bude pokračovat dokud se z oblasti plně nestáhnou milice syrských Kurdů YPG.

Turecko minulý měsíc zahájilo za poslední tři roky už třetí ofenzivu proti kurdským milicím na severu Sýrie. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyhnat z oblasti hranic milice YPG a vytvořit „bezpečnou zónu“ pro dva miliony syrských uprchlíků. Turecko získalo 120kilometrový pás území u hranic a uzavřelo dohody s USA a Ruskem, na jejichž základě mají kurdské milice zůstat mimo tuto oblast.



„Neskončíme dokud region neopustí poslední terorista,“ prohlásil Erdogan na palubě letadla na cestě zpět do Turecka. Za teroristy přitom podle Reuters označoval milice YPG, které tvoří hlavní pilíř arabsko-kurdské koalice SDF. Ta se s pomocí USA významně podílela na boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). „Neopustíme to tu, dokud nevypadnou ostatní země,“ řekl také turecký prezident podle televize NTV.

Ankara zahájila ofenzivu na severu Sýrie poté, co americký prezident Donald Trump nařídil z regionu stáhnout zhruba tisícovku amerických vojáků; rozhodnutí bylo široce kritizováno. Posléze šéf Bílého domu řekl, že někteří příslušníci ozbrojených sil USA v oblasti zůstanou.

Ankara následně uzavřela dohody s Washingtonem a Moskvou, že operace na severu Sýrie přeruší a umožní YPG, aby se stáhla. Zatímco USA a Rusko tvrdí, že kurdské milice region opustily, Erdogan naopak oba státy podle Reuters viní, že nesplnily, co slíbily. Turecký prezident by se měl 13. listopadu setkat v Bílém domě s Trumpem. Novinářům v pátek Erdogan řekl, že v sobotu bude telefonicky hovořit se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a tato konverzace bude tvořit základ pro další jednání ve Washingtonu.