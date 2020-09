U pobřeží Srí Lanky hoří nákladní loď vezoucí 270 000 tun ropy, člen posádky se pohřešuje

Na palubě tankeru se nacházelo 23 lidí - 18 Filipínců a pět Řeků. Kromě pohřešovaného Filipínce byli všichni evakuováni. Poslední muž zatím nebyl nalezen po výbuchu ve strojovně 330 metrů dlouhé lodi.



Tanker New Diamond, který vyplul z Kuvajtu a mířil do východoindického přístavu Paradip, veze 270 000 tun surové ropy a 1700 tun paliva. Podle kapitána srílanského námořnictva Indiky de Silvy ve čtvrtek plavidlo plující pod panamskou vlajkou vyslalo nouzový signál.

„Loď indické pobřežní stráže a jedna naše loď hasí plameny, které se rozšířily na servisní palubu,“ uvedl de Silva. Záchranáři se snaží zabránit tomu, aby se oheň rozšířil k ropě v nákladním prostoru a jejímu případnému úniku, dodal kapitán, podle kterého však takové nebezpečí zatím nehrozí.

A new fire broke out on a supertanker carrying about 2 million barrels of oil in the Indian Ocean off the east coast of Sri Lanka, spokesmen for the country's navy said, adding that one of its 23 crew was missing and another injured https://t.co/Ic7kTPKa0j pic.twitter.com/sjKhwkZJYr