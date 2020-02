U tureckých hranic umrzají děti. Nejmladší z nich zemřelo ve věku pěti měsíců

IDLIB/PRAHA Bez přístřeší a základních potřeb se na severu Sýrie ocitly statisíce lidí utíkajících před válkou. OSN hovoří o největší humanitární tragédii 21. století.

Hornatá oblast na severozápadě Sýrie u hranice s Tureckem se stala za poslední tři měsíce útočištěm 900 tisíc lidí prchajích před boji a bombardováním. Kdo přišel dříve a měl štěstí, sehnal v pronájmu bydlení. Teď už jsou obsazené i rozestavěné budovy, nezbývá než postavit stan nebo spát na igelitu pod širým nebem. Zemřelo už několik dětí, nejmladší obětí je pětiměsíční Arédž Madžíd, který zmrzl za noci, kdy se teplota přiblížila k minus deseti stupňům.

Lidé pálí plasty a odpadky, aby se alespoň trochu zahřáli. „Humanitární organizace pracují naplno, ale bezmála milion lidí v nouzi je takové množství, že se to prostě nedá zvládnout,“ řekl LN Tomáš Kocian z organizace Člověk v tísni, která v oblasti působí. OSN mluví v této souvislosti o největší katastrofě za celých devět let války v Sýrii.

Řešením byl odchod běženců do Turecka, to ale obehnalo hranici plotem, příkopy i strážemi a odmítá uprchlíky vpustit. Argumentuje tím, že během války už přijalo 3,6 milionu Syřanů a na více nemá kapacitu.

„Největšímu humanitárnímu hororu 21. století se podaří zabránit jen tehdy, pokud se členové Rady bezpečnosti a další vlivní hráči dokáží přenést přes své individuální zájmy a shodnout se na postupu v rámci lidskosti,“ uvedl zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Mark Lowcock.

Současná krize na severu Sýrie je podobně jako všechny události v této zemi méně viditelná, protože žádná ze stran tu nevidí ráda novináře, zahraniční humanitární pracovníky či nezávislé pozorovatele.

Seznam masakrů po dobu války v Sýrii na internetové Wikipedii má na 70 položek. Většinou za nimi jsou vládní síly nebo ruské bombardování, životy civilistů ale mají na svědomí i islamisté nebo americké bomby dopadající na město Rakka během bojů proti Islámskému státu. Za devět let války v Sýrii zahynulo na 400 tisíc lidí, deset milionů (polovina populace) musela opustit domovy, čtvrtina Syřanů odešla za hranice země...

Ankara–Damašek–Moskva

Provincii Idlib a okolí teď intenzivně bombarduje především ruské letectvo, podle zdrojů LN používá takzvané termobarické (neboli vakuové) bomby fungující na principu tlakové vlny.

Režim Baššára Asada za jeho pomoci dobývá poslední ze dvou čistě opozičních enkláv v zemi – provincii Idlib. (Zbývá ještě pouštní oblast Tanf na jihovýchodě, která se drží díky přítomnosti Američanů). Vládní jednotky jsou už na okrajích Idlibu a vše směřuje k tomu, že udeří na hraniční přechod s Tureckem u Sarmady. Tím by nejen rozdělil území na dvě poloviny, ale i přerušil důležitou zásobovací tepnu, kudy proudí i humanitární pomoc.

Skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), někdejší syrská větev al-Káidy známá jako an-Nusrá která kontrolovala dění v Idlibu, se podle místních lidí prakticky rozpadla. „Místo ní se utváří milice v každém městě či vesnici,“ řekl LN zdroj, který si nepřál být jmenován.

Opozičním teritoria na severozápadě Sýrie stále hájí Turecko, které obsadilo oblast Afrinu a v samotném Idlibu má pozorovací posty. Ty existují na základě dohody ze Soči z října 2018, kdy si Ankara s Moskvou vymezily v Sýrii svůj vliv. Turečtí vyjednavači vedou rozhovory s Asadovými protektory v Rusku, ty však podle prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana „zůstávají daleko za očekáváními“.

Situace tak je mimořádně výbušná. Erdogan chce Idlib a další území v okolí udržet „ať to stojí, co to stojí“, syrský prezident Asad zase v televizi vyhlásil, že bude bojovat až do „úplného vítězství“. Ostřelování mezi oběma armádami, z nichž Turecko je členem NATO, už stálo životy desítek vojáků. Syrské opoziční síly také v poslední době sestřelily samonaváděcími raketam,i pravděpodobně dodanými z Turecka, dva vládní vrtulníky.

Politolog Marwan Kabalan předpovídá na stránkách katarské televize al-Džazíra tři možné scénáře dalšího vývoje událostí. Podle prvního se syrská armáda vrátí na původní pozice, druhý předpovídá zmrazení bojů na stávajících liniích. Třetí scénář předpokládá stupňování války a tím i značné riziko přímých střetů mezi tureckou, syrskou, ale i ruskou armádou.