Přecpaný Everest ohrožuje životy Nepálců. Tuny lidských výkalů kontaminují vodní zdroje

KÁTHMÁNDÚ/PRAHA Před měsícem obletěl celý svět snímek fronty na nejvyšší horu světa - Mount Everest. Sezóna výstupu na vrcholek je letos opět již v plném proudu a rekordní počet výletníků za sebou zanechává naprostou paseku. Hora je posetá opuštěnými stany, odpadem a výkaly, které ohrožují vodní zdroje.

Cesta na vrcholek je sice drahá pro běžného smrtelníka – vyjde na 673 tisíc korun, ale společnosti, které organizují cestu na Mount Everest v posledních letech slevily. A podle agentury AP především na odstraňování odpadu. Na hoře je tolik odpadu, že horolezci jej využívají jako orientační body. Letošní rok je, co se týče odpadu výjimečný natolik, že až zaskočil šerpy (vysokohorští nosiči v pohoří Himálaj), kteří se starají o jarní úklid.



Nepořádek se hromadí především na jižním svahu u 4. výškového tábora ve výšce kolem 8 tisíc metrů nad mořem, kolem nejvýše položeného tábora na Mount Everestu jen kousek pod vrcholkem. Silný vítr navíc odpad roznáší všude po okolí. A nejen odpad.

Šerpové pravidelně nacházejí i stany, které horolezci zanechají v táborech. Řada z nich se totiž potýká s dýchacími problémy a žaludečními nevolnostmi a raději než aby stany snesli dolů, nechají je pod vrcholem.

„Výška, hladina kyslíku, nebezpečné ledy, kluzká úbočí a špatné počasí na jižním svahu nám komplikují úklidové práce. Sbírání a snášení těžkých věcí, které vítr odvál činí prakticky nemožným,“ popsal pro AP Šerpa (obyvatel pohoří Himálaj) Stewen Dawa, který vedl úklidový výstup na vrchol minulý měsíc. Sám se již posledních dvanáct let snaží udržovat vrcholky hor nezamořené.

Turista si fotí Mount Everest, který je schovaný v mracích v oblasti Solukhumbu, která je také známá jako oblast Mount Everest.

„Trvalo nám téměř hodinu, než se nám podařilo vykopat jeden stan z ledu, abychom ho mohli snést dolů,“ uvedl šerpa. Jeho tým od roku 2008 snesl z Everestu na 20 tun odpadu. Podle odhadů šerpů v posledním táboře zůstává kolem dalších pěti tun odpadu a přibližně 30 dalších stanů. Je přitom velice složité odhadnout, nakolik je Everest odpadem zamořený, protože znečištění se projeví až v momentě, kdy začne tát sníh. Tamní životní prostředí však neohrožují jen odpadky.

Osm tun výkalů za sezónu

„Největším problémem je biologický odpad. Stovky lidí zde stráví týdny a na toaletu chodí ven,“ uvedl bývalý předseda Nepálské horské asociace Ang Tshering. Například jen v druhém výškovém táboře zůstalo po loňské sezóně na 8 tun lidských exkrementů.

Někteří horolezci totiž nepoužívají toalety, ale namísto toho vyhrabou díru do sněhu a uleví si do ní. Během každoročního období tání sněhu pak výkaly a záplava odpadu stéká do údolí směrem k základnímu táboru a vesnicím pod ním. Lidé žijící v oblasti základního tábora často používají sníh jako zdroj pitné vody. V současnosti tak hrozí, že tající toalety horolezců kontaminují pitnou vodu.

Fronty tvořící se při výstupu na Mount Everest.

„Během naší expedice do druhého výškového tábora osm z našich deseti šerpů dostalo silné bolesti břicha ze špatné vody,“ uvedl pro AP profesor zabývající se životním prostředím na Western Washington University John All, který vystoupil na Everest v rámci výzkumné expedice.

Někteří aktivisté se již snaží s problémy se znečišťováním bojovat. Například Ang Dorjee, který předsedá nezávislému výboru na kontrolu znečištění Everestu, již po nepálské vládě požadoval, aby zavedla určitá pravidla pro výstup na horu, kterou místní označují jako božstvo či „Sagarmathu“ - matku světa.

Chybí regulace

„Problémem je, že neexistují žádná nařízení, která by regulovala odnášení odpadu a výkalů. Někteří horolezci sice používají biologicky rozložitelné sáčky, jejichž materiál obsahuje enzymy urychlující rozklad výkalů, ale většina z lidí mířících na Everest takové vybavení nemá,“ upozornil Dorjee. Sáčky jsou totiž drahé a musí se dovážet z USA.

Nepálská vláda, která je ze značné části závislá na zdrojích z turismu, ale již připravuje plán, který by mohl znečišťování zarazit. Každý z horolezců bude muset před výstupem složit zálohu 4 tisíce dolarů (90 tisíc korun) a předloží veškeré vybavení, které budou při cestě nahoru využívat.

Pokud se na konci cesty nebude seznam vybavení shodovat s realitou (například bude chybět jeden ze stanů), horolezci nedostanou depozit zpět. Zákon je však stále ve formě návrhu.