Teplé počasí rozpouští ledovce na Everestu. Výstup bude více nebezpečný, varuje vědec

Káthmándú Mount Everest a okolní vrcholky hor jsou stále více znečištěné a jejich okolí se otepluje. Blízké ledovce proto tají znepokojujícím tempem, kvůli čemuž bude výstup na nejvyšší horu světa v budoucnu ještě nebezpečnější než nyní. Tvrdí to americký vědec John All, který tento region dlouhodobě sleduje. Letos při pokusu o zdolání Everestu zemřelo 11 lidí, což je nad průměrem posledních let.

Podle Alla je sníh v oblasti znečištěný do hloubky a také překvapivě tmavý. „V praxi to znamená, že sníh se tvoří kolem malých kousků nečistot, čímž je vlastně uvězní a stahuje dolů,“ citovala ho agentura AP. Jeho tým v oblasti zkoumal sněhovou pokrývku i rostliny několik týdnů.



„Stále teplejší počasí velice rychle rozpouští ledovce a sníh kolem Everestu. I když se přežene bouře, tak se to (napadaný sníh) během několika hodin rozpustí,“ pokračoval vědec. „Ledovce kvůli globálnímu oteplování dramaticky ubývají,“ dodal s tím, že jak se bloky ledu zmenšují a slábnou, jsou stále nebezpečnější pro horolezce.

Tým vědce Alla měl v plánu v rámci výzkumu zdolat Everest i vedlejší horu Lhoce, o výstup se ale kvůli dobrému počasí pokoušelo příliš mnoho lezců, a tak svůj záměr změnili. Vylezli pouze do sedla mezi oběma horami ve výšce 8000 metrů nad mořem.

Nepali climbers set out to clean up Mount Everest, retrieving four bodies and 11 tons of old trash.



Climbers say they found human feces, oxygen tanks, torn tents, ropes, broken ladders, cans and plastic wrappers on the mountain. pic.twitter.com/8Eq5xtceBq