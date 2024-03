Rusko kupuje satelitní fotky od firem z USA, odpaluje podle nich rakety

„Ještě před půl rokem jsme si vůbec nedokázali představit, že by soukromé společnosti prodávaly satelitní snímky citlivých oblastí. Ale dnes je velmi těžké uvěřit, že by to byla jen náhoda,“ uvedl pro americký magazín nejmenovaný zdroj z ukrajinské armády.

Onou „náhodou“ myslí případy, kdy určitou lokalitu na Ukrajině vyfotí americká komerční družice a během několika dní či týdnů zde dopadne ruská raketa. Občas se stane, že nad místem dopadu pak opět přeletí satelit, nejspíš aby zaznamenal napáchané škody. „Počet případů, kdy pořízení snímku následoval útok, je příliš vysoký, aby to byla jen náhoda,“ dodává nejmenovaný činitel.

Řada satelitních společností nabízí archiv svých fotografií včetně data pořízení a koordinát. Jména zákazníků tají jako obchodní tajemství. Záznamy ukazují, že na konci března 2022 přišlo americkým firmám devět objednávek na satelitní snímky odlehlého letiště u Myrhorodu. Na počátku dubna zde dopadla raketa, která poškodila ranvej a sklady paliva. O týden později si někdo opět objednal snímky stejného místa.

Západní experti za poslední dva roky na základě porovnání míst a času raketových útoků a archivů satelitních společností podobných „náhod“ identifikovali 350. „Data naznačují, že Rusové skutečně dělají to, z čeho je Ukrajinci podezírají,“ řekl magazínu The Atlantic zpravodajský odborník na geospaciální rozvědku Jack O’Connor z Johns Hopkins University.

Proč by se ovšem Rusové obraceli na západní firmy, když mají vlastní vojenské družice? Podle analytiků jsou jejich kapacity omezené a při ceně jedné rakety s plochou dráhou letu, která se pohybuje kolem milionu dolarů, se vyplatí utratit pár drobných za ověření cíle.

Objednat si kvalitní satelitní snímek například přes internetovou stránku spymesat.com je neuvěřitelně snadné, rychlé a levné. Základní cena se pohybuje kolem 1 200 dolarů za kus. Ještě levnější jsou relativně nové snímky z archivu firem, kde lze najít i fotky vojensky citlivých oblastí. Reportér Atlanticu tak během pár minut po zadání kreditní karty obdržel ve vysokém rozlišení fotky města Záporoží ležícího jen hodinu jízdy od frontové linie.

Ukrajinské ministerstvo obrany předpokládá, že Rusko snímky od západních technologických společností nakupuje přes prostředníky. „Tyto snímky mohou být použity během ozbrojené agrese proti Ukrajině,“ uvedla pro The Atlantic náměstkyně ministerstva obrany Kateryna Černohorenková.

Mezi největší americké společnosti zaměřené na pořizování snímků z orbity patří Maxar a Planet Labs. Obě mají ve svém archivu snímky lokalit, které se později staly cílem ruských vzdušných úderů. Obě společnosti také tvrdí, že své zákazníky pečlivě prověřují a s ruskými entitami po únoru 2022 přerušily veškerý byznys. Zvýšená opatrnost se prý týká i možných prostředníků.

Znalci oboru jsou ovšem k podobnému ujišťování skeptičtí. „Tyto firmy nemají zdroje na to, aby dostatečně prověřily konečné příjemce svých produktů,“ myslí si americký technologický expert Andrey Liscovich, který stojí v čele nadace Ukraine Defense Fund.

Ukrajinská armáda proto usiluje o to, aby západní společnosti mohly satelitní snímky ukrajinského území poskytovat jen omezenému množství ověřených žadatelů. Vzhledem k tomu, že jedním z jejich největších zákazníků je americká vláda, se dá očekávat, že podobné regulaci by se musely přizpůsobit.

„Satelitní společnosti byly z celkového hlediska Ukrajině velice nápomocné. Byl bych rád, aby se našlo rozumné vysvětlení, které by je zbavilo podezření ze špatného úmyslu či nedbalosti,“ uvedl pro magazín The Atlantic zdroj z oboru, který si nepřál být jmenován. „Ale v tuto chvíli žádné takové vysvětlení nevidím,“ komentuje stovky „náhod“ spojených s ruskými raketovými údery.