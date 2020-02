Ukrajinská policie řešila masové nepokoje. Demonstranti protestovali proti evakuovaným z Wu-chanu

Kyjev Ukrajinská policie zadržela v noci na pátek 24 lidí během potyček s obyvateli městečka Novi Sanžary. Oznámil to v pátek list Ukrajinska pravda. Demonstranti protestovali proti rozhodnutí úřadů, které v tamním sanatoriu umístily do karantény Ukrajince a další lidi evakuované z čínského města Wu-chan. Ten je považován za místo, odkud se začal šířit nový typ koronaviru.

„Nakonec (demonstranti) vytvořili nepovolené barikády. Zapálili ohně, aby zabránili policistům a autobusům v přístupu do sanatoria. V důsledku to přerostlo v otevřenou agresi. Začali házet kameny a vše, co jim padlo do rukou. Policie přijala všechna opatření, aby ukončila masové nepokoje,“ prohlásil policejní prezident Ihor Klymenko.



Policie si nakonec přístup do sanatoria vynutila. Při potyčkách s demonstranty bylo podle policie zraněno devět strážců zákona.



Ve čtvrtek do Charkova na východě Ukrajiny přiletělo z Wu-chanu celkem 72 lidí: 45 Ukrajinců a 27 cizinců. Čtyři lidi s příznaky infekce nepustili do letadla, dodal.

Prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek slíbil Ukrajince, která zůstala ve Wu-chanu kvůli svému psu, že najde způsob, aby se mohla vrátit domů. „Vím, že jste zůstala, protože psa nevzali na palubu (letadla s evakuovanými)... Nenecháme vás tam,“ uvedl šéf státu podle agentury Interfax.



Nemoc způsobená novým typem koronaviru si už vyžádala více než dvě tisícovky životů a nakažených je více než 75 tisíc lidí.