Rapidní nárůst nakažených koronavirem v Itálii, první nakažený v Izraeli. Další dva mrtvé hlásí Írán

Řím/Teherán Na více než šestinásobek stoupl počet případů nákazy novým koronavirem v severní Itálii. V regionu Lombardie se v pátek infekce potvrdila u 14 lidí, další dva případy hlásí sousední oblast Veneto. V Íránu zemřeli další dva lidé a nákaza tam má dohromady již čtyři oběti. Druhého zemřelého na nemoc šířící se z Číny zaznamenala Jižní Korea. Prvního infikovaného pak na svém území potvrdil Izrael, informovala agentura Reuters.

Úřady v Lombardii ráno uvedly, že se koronavirem nakazil Ital, který se setkal s přítelem, jenž se nedávno vrátil z Číny. Šlo přitom o první případ, kdy se virus přenesl z člověka na člověka na území Itálie. Později lombardská správa doplnila, že se nákaza objevila také u manželky a blízkého přítele nově infikovaného.

Do odpoledních hodin vystoupil počet nakažených v Lombardii na 14 a dva případy oznámila sousední oblasti Veneto. Mezi nakaženými je podle italských oficiálních zdrojů i pět zdravotníků. Zatím není jasné, zda jsou případy v Lombardii a Venetu nějak spojené.

Ve vesnici Codogno, odkud pocházejí první z nakažených, nyní lékaři testují na koronavirus asi stovku obyvatel. Podle italských médií umístili na 60 lidí preventivně do karantény. Italský ministr zdravotnictví uvedl, že v oblastech zasažených koronavirem budou zrušeny všechny veřejné aktivity včetně sportovních akcí a školní docházky.

V Itálii byly do pátku potvrzeny jen tři případy nákazy - dva čínští turisté z města Wu-chan, které je považováno za epicentrum epidemie, a jeden Ital, jenž se do vlasti vrátil ve speciálu, který do Wu-chanu vyslala vláda k evakuaci svých občanů.

Čtyři: takový je počet obětí koronaviru v Íránu

Írán po pátečním oznámení eviduje čtyři oběti koronaviru z celkem 18 nakažených lidí. Úřady zaznamenaly sedm nových případů v již zasaženém městě Kom, čtyři v Teheránu a dva v provincii Gílán na severu země. Z vyjádření ministerstva není jasné, kde nakažení nemoci podlehli.

Již druhou oběť koronaviru ohlásila Jižní Korea, kde se zdvojnásobil počet nakažených na více než 200. Je jí pacient z nejhůře zasaženého města Tegu, jehož lékaři nedávno převezli na léčení do Pusanu, druhého největšího města v zemi.

V Izraeli se nákaza prokázala u ženy, která se tento týden vrátila z výletní lodi Diamond Princess, jež byla kvůli koronaviru od začátku února v karanténě v japonském přístavu Jokohama. Podle izraelského ministerstva zdravotnictví se u dalších asi deseti navrátivších z obřího plavidla nemoc nepotvrdila. Infikovaná žena je nyní v karanténě.