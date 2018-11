Ukrajinští nacionalisté trénují děti a mládež v boji, některým je teprve osm let

Kyjev Táborníci, někteří oblečeni do vojenských polních uniforem, pečlivě míří puškami na cíl. Instruktoři jim radí: „Když střílíte, nemyslete na to, že střílíte na člověka.“ Když tihle chlapci a děvčata vystřelí, učiní tak s cílem zabít. Většina z nich jsou teenageři, některým dětem je ale teprve osm let. Účastní se letního tábora, který organizuje jedna z ukrajinských radikálních nacionalistických skupin v lesích na západě země, napsala agentura AP, která tento tábor navštívila.

Tábor má dvojí účel: cvičit děti, aby chránily svou zemi před Rusy a jejich sympatizanty, a šířit nacionalistickou ideologii.



„Nikdy nemíříme zbraněmi na lidi,“ říká dětem instruktor Jurij „Čornota“ Čerkašin. „Separatisty, zelené mužíčky a okupanty ale nepovažujeme za lidi. Takže na ně můžeme mířit - a taky bychom měli,“ dodává. (Zelení mužíčci je označení pro ruské vojáky, kteří v roce 2014 obsadili ukrajinský poloostrov Krym - pozn. red.).

Ukrajinští nacionalisté čelili obvinění z násilí a rasismu, ale coby dobrovolní bojovníci sehrávají ústřední roli v ukrajinském konfliktu s Ruskem a zároveň si udrželi vztahy s ukrajinskou vládou. Ukrajinské ministerstvo pro mládež a sport vyčlenilo čtyři miliony hřiven (asi 103 milionů korun) na financování některých z desítek táborů pro mládež vybudovaných nacionalisty. Účelem je podle prohlášení ministerstva „národní vlastenecké vzdělávání“.

Mluvčí ministerstva Natalija Vernihorová uvedla, že na přerozdělování peněz dohlíží skupina, která sleduje, zda se někde neobjevují „známky xenofobie nebo diskriminace; aktivity konkrétních skupin ale nezkoumá“.

Nacionalistické myšlenky

Čerkašin je veteránem bojů proti proruským separatistům na východě Ukrajiny; v boji byl zraněn a později se stal šéfem skupiny Sokil (Sokol), mládežnického křídla pravicové politické strany Svoboda. Podle něj je důležité vštěpovat mládeži nacionalistické myšlenky, aby pak mohla bojovat proti Rusku Vladimira Putina, a také proti „problémům, které by mohly zcela zničit“ evropskou civilizaci.

Mezi tyto problémy patří například práva příslušníků LGBT komunity (gayů, leseb, bisexuálů a transgenderových osob), která lektoři odsuzují jako známku západního úpadku.

„Musíte si toho všeho být vědomi,“ říká instruktor Ruslan Andrejko, „všech těch věcí kolem pohlaví, všech těch zvráceností moderních bolševiků, kteří v Evropě přišli k moci a nyní se snaží všechny ty věci související s LGBT, jako například pochody gayů, zapojit do vzdělávacího systému,“ dodává.

Zatímco někteří účastníci při přednáškách podřimují, jiní jim věnují pozornost a je znát, že jsou těmto myšlenkám přístupní. Během přestávky zahrál jeden z účastníků nacionalistický pochod na kytaru. Na nástroji měl nálepku s bílou bombou padající na mešitu. „Bílá Evropa je náš cíl,“ hlásá motto na obrázku.

Kromě lekcí a písní kolem táborového ohně je život několika desítek dětí v táboře Svobody dost náročný. Uprostřed noci je probudil výbuch zábleskového granátu. Když se vypotáceli ze stanů, měli někteří z táborníků ve výcviku problém udržet pušku AK-47, která byla v některých případech skoro stejně velká jako oni. Kadeti pak museli těžkou zbraň nosit celý den. Jedna dívka se z vyčerpání rozplakala.

Osmnáctiletý Mychajlo byl z táborníků nejstarší. Podobný výcvik je podle něj nezbytný. „Každou chvíli se mohou věci v naší zemi zvrtnout. Musíme na to být připraveni,“ uvedl. „Proto jsem jel na tenhle tábor. Abych se naučil, jak bránit sebe a své milované.“