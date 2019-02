V Sýrii zemřela válečnice v ‚utajení‘. Říkala SEALs, koho zabít, přitom vychovávala syny a bojovala s rakovinou

WASHINGTON/PRAHA Shannon Kentová uměla geniálně pracovat s informacemi. Ukazovala speciálním jednotkám přímo v poli, koho zabít. Nikdy však nebyla součástí armády a kvůli rakovině pak nemohla přejít do neaktivní služby. Minulý měsíc ji na misi v Sýrii zabil atentátník.

Vzhledem k tomu, kým ve skutečnosti byla, měli všichni vojenští pracovníci velký problém popsat Shannon Kentovou. Titul její práce zněl „dešifrovací technik“, což většinu lidí vedlo k přesvědčení, že většinu života tráví za stolem u počítače.

Ve skutečnosti však prožila většinu svého profesního života v neprůstřelné vestě, zbraní M4 v rukou a pistolí Sig Sauer u pasu. Pracovala totiž na speciálních operacích s týmy Navy SEALs, dokud její život minulý měsíc neukončil sebevražedný atentátník na severovýchodě Sýrie.

Kromě názvu její pracovní pozice splňovala všechna kritéria těch nejlepších speciálních jednotek. Zacházela dokonce s těmi nejtajnějšími informacemi a spolupracovala s americkou Národní bezpečnostní agenturou (NSA), aby vojáci USA mohli dopadnout lídry Islámského státu.

Americká armáda prošla revolucí až v posledních letech. Teprve od roku 2016 mohly v jednotkách „speciálů“ působit ženy. Od té doby již více než desítka žen dokončila trénink Armádní rangerské školy – jeden z nejtěžších v americké armádě. V listopadu loňského roku se jedna stala členkou Zelených baretů, které patří k nejelitnějším jednotkám v armádě. Shannon Kentová k nim však nepatřila. Byla technik.

Její příběh však obsahuje nevyřčenou pravdu. Ženy v rámci armády již několik let plnily stejně nebezpečné a tajné úkoly jako jejich mužští kolegové.

„V mnoha případech toho dělala mnohem více než my, kteří máme na hlavě ty směšné, zelené čepice,“ uvedl pro deník The New York Times manžel Kentové Joe, který je členem elitního týmu Zelených baretů. „Její prací bylo jít ven a za pomoci znalosti kryptologie, sigintu a humintu pomáhat speciálním jednotkám najít ty správné chlapy a nakreslit jim ‚X‘ na záda, aby je další tým zlikvidoval,“ popisuje Joe Kent.

Pro pochopení: kryptologie se zabývá dešifrováním a šifrováním kódů, sigint je souborný název pro zpravodajské informace získané ze signálů telefonní a další komunikace, humint pak vyjadřuje zpravodajské informace z lidských zdrojů jako umění přesvědčování a získávání detailních zpráv.

Pětatřicetiletá Shannon byla odborníkem ve všech třech oborech. Nespoléhala jen na lokální informátory, ale uměla vyplnit hluchá místa z dalších zdrojů. Byla umělkyní v hledání nepřátel. Kentová totiž ovládala pět arabských dialektů a další 4 jazyky.

Byla první ženou, která splnila podmínky kurzu, aby mohla jako nevoják doprovázet speciální jednotky Navy SEALs. Zvládla napříkad zaběhnout maraton za 3h30min. To vše v době, kdy vychovávala dva syny a bojovala s rakovinou.

Americké speciální jednotky SEAL.

Sloužila v Afghánistánu i Iráku. Dokázala rychle vyhodnotit dokumenty, hard disky i informace od vyslýchaných. Během rotací se stala nejlepším zpravodajcem v Afghánistánu v roce 2012.

Svých pět zámořských nasazení v boji vždy využila k získání důvěry místních lídrů, obchodníků i vládních představitelů. Ti s ní často spolupracovali i za velkého risku, jako byla její poslední mise 16. ledna. V jedné z restaurací ve městě Manbij ji a další tři americké vojáky zabil sebevražedný útočník. Stala se tak první příslušnicí americké armády, která zemřela v Sýrii.

Do Sýrie kvůli rakovině

Nebýt však úřednických nařízení Pentagonu a toho, že Shannon Kentová dostala rakovinu, vůbec by se dešifrovací technička do Sýrie nedostala.

Po mnoha náročných misích a druhém těhotenství se Kentová rozhodla stát se psycholožkou a pomáhat veteránům s posttraumatickým stresem. Znamenalo to šest let studia a tréninku, ale to ji nezastavilo. Ke studiu doktorského titulu nastoupila loni na podzim.

V roce 2016 jí však diagnostikovali rakovinu. Svému manželovi, který byl tehdy nasazen, to řekla až po úspěšné operaci. „Prostě mi jen poslala fotku s velkou jizvou přes krk a řekla: ‚Měla jsem malou rakovinu, ale už ji vyřízli. Nechtěla jsem tě otravovat,‘“ popsal její manžel.

Ačkoliv byla považována za zdravého člověka, vojenská pravidla jí neumožnila stát se důstojníkem. Umožnila jí však dále bojovat ve válečných zónách. Snažila se svůj případ protlačit přes Kongres, ale neúspěšně. Až tento týden změnilo námořnictvo pravidla a zjednodušilo způsob, jak se lidé pracující pro armádní složky mohou stát důstojníky a pomáhat veteránům.

„Námořnictvo tak dalo do pořádku všechno, co podělalo Shannon,“ dodal Joe Kent.