Pomoc USA pro Ukrajinu je nejistá. Část republikánů v Senátu odmítá dohodu s demokraty, nechtějí nahrát Bidenovi

Faktické uzavření americko-mexické hranice v případě, že migrace přesáhne kritický práh, daleko snadnější deportace těch, kteří v USA pobývají nelegálně, či výrazné zrychlení azylové procedury. I taková opatření obsahuje návrh zákona, který zkraje týdne společně předložili zástupci demokratických, republikánských a nezávislých senátorů a o němž by horní komora amerického parlamentu měla hlasovat již ve středu.

Americká média vesměs označují předloženou legislativu za „bezprecedentní“ s tím, že v případě schválení by se jednalo o největší změnu migračních pravidel v USA od 90. let minulého století. Zákon by například umožnil, aby v případě, že počet ilegálních přechodů hranic přesáhne 5000 případů denně, bylo možné americko-mexickou hranici až na nečetné výjimky uzavřít.