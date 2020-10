USA nebudou mít vakcínu proti koronaviru dříve než v lednu, soudí americký epidemiolog Fauci

WASHINGTON Spojené státy nebudou mít k dispozici koronavirovou vakcínu pro nouzové použití dříve než v lednu. Uvedl to uznávaný americký epidemiolog Anthony Fauci. Podle něj sice klinické studie dvou experimentálních vakcín dalece pokročily, schválení americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) však nelze očekávat před Novým rokem.

„Mohl by to být leden, mohlo by to být později. Nevíme to,“ řekl Fauci ve středu v rozhovoru pro odborný časopis Jama Network s tím, že nejdále zatím pokročil vývoj očkovacích látek firem Moderna a Pfizer. Pro schválení k takzvanému nouzovému použití musejí farmaceutické společnosti doložit, že pacienti látku snášejí a že je takzvaně trvale účinná, dodal Fauci.



Fauciho vyjádření je podle agentury DPA v rozporu s opakovanými tvrzeními amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle nějž budou mít Američané vakcínu k dispozici ještě před koncem letošního roku. Podle kritiků se Trump snaží výroky o brzkém získání očkovací látky zvýšit své šance v nacházejících prezidentských volbách, v nichž usiluje o druhý mandát.

Fauci je od roku 1984 ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) a zároveň členem krizového štábu Bílého domu pro boj s epidemií covidu-19. Má pověst nezávislého odborníka, který se nezdráhá prezidentovi oponovat v záležitostech týkajících se vědy. Trump minulý týden podle agentury Reuters označil Fauciho za „pohromu“ a prohlásil, že kdyby ho poslouchal, bylo by v USA už půl milionu mrtvých.

Ve fázi klinických studií je po celém světě několik experimentálních vakcín. Pro schválení k nouzovému použití stanovuje FDA nižší požadavky než v případě regulérního povolení. Po udělení schválení pro nouzové použití lze například již zahájit očkování příslušníků rizikových skupin obyvatelstva či lékařského personálu.