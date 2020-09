USA prodaly rezidenci svého velvyslance u Tel Avivu. Kupcem je zastánce a sponzor Trumpa

Jeruzalém Velvyslanectví Spojených států v Izraeli oznámilo, že americké ministerstvo zahraničních věcí prodalo rezidenci amerického velvyslance u Tel Avivu. Krok podle agentury AP představuje potvrzení kontroverzního přesunu americké ambasády do Jeruzaléma. Kupcem podle izraelským médií může být bohatý podporovatel amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Velvyslanectví v prohlášení nesdělilo jméno kupce ani částku, za kterou byla rezidence prodána. Izraelská média tvrdí, že rozlehlé přímořské sídlo v lukrativní lokalitě Herzlija severně od Tel Avivu byla nabízeno za 80 milionů dolarů (1,8 miliardy korun).



„Kupec byl vybrán na základě toho, že dal nejvyšší a nejlepší nabídku. Vybraný kupec a neúspěšní uchazeči byli o výsledku informováni, „ uvedlo velvyslanectví.

Izraelský deník Globes, který se věnuje zprávám z byznysu, napsal, že kupcem je kasinový magnát Sheldon Adelson, který je velkým zastáncem a sponzorem prezidenta Trumpa. Informaci se však agentuře AP nepodařilo ověřit.

Trumpova administrativa přesunula americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma v roce 2018 poté, co prezident uznal Jeruzalém za izraelské hlavní město.

Americký velvyslanec David Friedman, který dlouhodobě podporuje židovské osady na okupovaném Západním břehu Jordánu, sehrál v přesunu ambasády klíčovou roli. Rezidence u Tel Avivu bude podle velvyslanectví vyklizena do jara příštího roku.

Vzhledem ke spornému statusu Jeruzaléma se většina velvyslanectví v Izraeli nachází v Tel Avivu. Izraelský parlament, nejvyšší soud, rezidence prezidenta a většina ministerstev naopak sídlí v Jeruzalémě. Izrael východní část Jeruzaléma obsadil za války v roce 1967 a v červenci 1980 prohlásil v rozporu s rezolucemi OSN celý Jeruzalém za „věčné a nedělitelné hlavní město“ státu. Palestinci chtějí mít ve východní části Jeruzaléma hlavní město svého budoucího státu, který by měl zahrnovat jak Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu, tak Pásmo Gazy, kde nyní vládne radikální hnutí Hamás.

Prezidentský kandidát amerických demokratů Joe Biden označil rozhodnutí Trumpovy administrativy o přesunu ambasády za „krátkozraké a lehkovážné“. Zároveň však řekl, že by velvyslanectví nepřemístil zpět do Tel Avivu, pokud by Trumpa v listopadových volbách porazil.

O přesun české ambasády do Jeruzaléma dlouhodobě usiluje český prezident Miloš Zeman. V případě České republiky ale o této otázce rozhoduje vláda.