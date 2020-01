Začíná kritická fáze ústavní žaloby proti Trumpovi. Může dojít i na závěrečné hlasování

Washington Proces ústavní žaloby proti prezidentu Donaldu Trumpovi vstupuje v pátek do kritické fáze, v níž by podle přesvědčení prezidentových stoupenců mohl dospět i k Trumpově definitivnímu vítězství. Žalobci i obhájci prezidenta budou mít v pátek čtyři hodiny na to, aby přednesli svá závěrečná prohlášení. Pak by se mělo rozhodovat o případném předvolání svědků, vyloučeno není ani závěrečné hlasování.

Bílý dům se snaží zabránit zveřejnění chystané Boltonovy knihy, údajně ohrožuje bezpečnost USA Svědectví klíčových politiků, které chtějí demokraté v Senátu vyslechnout, je podmíněno souhlasem většiny senátorů. Demokraté ovšem mají v horní kongresové komoře menšinu 47 ku 53 křeslům a musejí získat hlasy aspoň čtyř republikánů. Mají zájem hlavně na výslechu bývalého Trumpova bezpečnostního poradce Johna Boltona, úřadujícího personálního šéfa Bílého domu Micka Mulvaneyho a ministra zahraničí Mikea Pompea.

Pokud senátní plénum o předvolání svědků rozhodne, bude se o nich hlasovat jmenovitě. Výslechy by podle amerických komentátorů mohly proces impeachmentu významně prodloužit, tím spíš, že Trump se jejich předvolání hodlá soudně bránit. Pokud ale Senát návrh na předvolání svědků zamítne, může okamžitě zahájit závěrečné hlasování, které rozhodne o dalším prezidentově politickém osudu. Odvolat prezidenta z funkce by musela dvoutřetinová většina, což většina analytiků považuje za prakticky nemožné. O každém ze dvou článků impeachmentu, tedy o zneužití úřadu a obstrukcích Kongresu, musejí senátoři hlasovat zvlášť.