Útěk do divočiny. Američané z velkých měst hledají bezpečí před covidem v odlehlých končinách Montany

WHITEFISH Někteří obyvatelé velkých měst v USA nacházejí útočiště v málo zalidněném státě Montana. Hledají tu bezpečí před virovou nákazou, rasovým napětím i možným volebním násilím.

Scott Daley se po mnoha „tréninkových“ pokusech nakonec usadil v divočině. Rodilý Newyorčan dnes žije v odlehlé končině amerického státu Montana, jemuž se přezdívá Velké Nebe pro zdejší rozlehlé pastviny s dalekými obzory.

„Utekl jsem, abych se jednou mohl vrátit silnější a nezávislejší,“ říká po telefonu z městečka Whitefish, kam dorazil po dlouhých měsících v horách, kde přežíval prakticky jen na tom, co si ulovil a nasbíral. Sám si říká „horský muž, který jednoho dne možná opět najde cestu zpět do civilizace“.

Scotta, který řídce osídlený stát roky navštěvoval během letních měsíců, do Montany vyhnal covid. V těžce zasaženém New Yorku přišel o práci a vnímal, jak se mu nenabízejí žádné jiné příležitosti k výdělku. Musel přitom nadále platit vysoký nájem. Rozhodl se proto najít útočiště v Montaně.

„Chtěl jsem si vyčistit hlavu a zbavit se stresu. Čím déle jsem tu (v Montaně) ale žil, tím více jsem si říkal, že bych se mohl naučit přežít jen na základě svého důvtipu a síly. Kdoví co přinese budoucnost?“ vysvětluje své motivy, jež ho odvedly z kdysi pulzujícího New Yorku, který se nyní jen těžko vzpamatovává z první vlny virové nákazy.

Scott se postupně naučil lovit ryby, chytat zvířata do pastí a stahovat je z kůže, rozlišovat nejrůznější druhy bylin, rozdělat oheň, střílet z pušky či jezdit na koni. „Do pustiny jsem ale vyrážel jen na pár dní s plným batohem jídla. Dnes dokážu přežít i měsíce, a to jen z toho, co ulovím.“

Montana je pro lovce skutečným rájem. Lovecká sezona je tu jedna z nejdelších na celém západě USA. Potulují se tu stáda nejrůznější zvěře, od jelenů, losů, horských koz až třeba po tlustorohé ovce. V tamních lesích ale lze narazit i na medvěda grizzlyho. „Toho jsem zatím naštěstí nepotkal,“ poznamená se smíchem Scott.

Tento 29letý muž není sám, koho zlákala Montana. Podle listu The Washington Post nyní do tohoto státu, který se pyšní nedotčenou přírodou včetně třeba známého Národního parku Glacier, stěhují davy Američanů, kteří zde kupují luxusní ranče nebo pouze hledají klidnější a levnější život. Někteří jako Scott touží po dobrodružství.

Bezpečí na periferii

Řada z těchto novodobých přistěhovalců ve zdejší panenské krajině hledá bezpečí před virovou infekcí, která podle většiny epidemiologů v nadcházející zimě jen zesílí. Covid se dnes rozmáhá i v Montaně, přesto tento stát patří k těm nejméně postiženým. Podle dat university Johna Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje po celém světě, se zde zatím nakazilo „jen“ 32 tisíc lidí.



Najdou se ale i tací, kteří do Montany utíkají před rasovým a politickým napětím. Řada expertů varuje, že nadcházející prezidentské volby mohou vést k násilí. Ostatně Donald Trump neustále opakuje, že může prohrát jen díky masivnímu podvodu, a pokud opravdu utrpí porážku, odmítne uznat Joea Bidena za vítěze.

„Jsem přesvědčena, že volby hodně věcí změní, ale tady v Montaně jste nadále v bezpečí, protože zde máte právo na držení zbraně,“ řekla listu The Washington Post Myrna Rueová, která v bývalém uhelném městečku Red Lodge pracuje v realitní kanceláři.

Rueová stejně jako řada dalších expertů v tomto oboru hovoří o růstu zájmu o zdejší nemovitosti, což může ukazovat na nový trend migrace z měst na venkov. Tito přistěhovalci ale rovněž mění tvář Montany: kdysi zapadlé zemědělské výspy se v poslední době mění v pulzující městečka, píše list.

Například do města Bozeman, které se během posledních deseti let počtem obyvatel zvětšilo o více než třetinu, v současnosti denně přilétá o tři dopravní letadla více. A ve zdejších letištních hangárech je stále více malých, soukromých letadel.

Městečko Whitefish, kde své dny nyní tráví Scott Daley, se rovněž podle něj mění k nepoznání díky zdejšímu lyžařskému resortu. Dobrodruh se nicméně zřejmě vydá zpět do divočiny, a to i přes přicházející drsnou zimu. „Lidé říkají, že pokud přežijete v New Yorku, přežijete všude,“ dodává Scott, který je nyní přesvědčen, že toto rčení, alespoň pro něj osobně, o Montaně platí.