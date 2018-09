'Útoky na americké diplomaty nebyly.' Podle kubánského prezidenta si USA vše vymyslely

HAVANA/PRAHA Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel popřel, že by měla Kuba cokoliv společného s „útoky zvukem“ na americké diplomaty. Celou kauzu označil za klam, který si Spojené státy vymyslely, aby měly záminku k opětovnému zhoršení vztahů s Kubou. Karibský socialistický stát podle něj nikdy na nikoho neútočí, naopak se četným útokům brání.

„Spojené státy znovu začaly hrozit. Vytvořily tuhle smyšlenku, tenhle hanebný příběh o údajných zvukových incidentech,“ řekl prezident Kuby pro venezuelskou televizi Telesur. Miguel Diaz-Canel, který v čele Kuby vystřídal Raúla Castra v dubnu, tak odmítl nejen, že by vláda v Havaně měla s útoky něco společného, ale i to, že se skutečně staly. Dříve přitom Kuba oznámila, že zprávy o problémech amerických diplomatů vyšetřuje.

Svoje pochyby o tom, že Američané na Kubě skutečně symptomy odpovídající následkům útoků ultrazvukem měli, vyjádřilo už v červnu kubánské ministerstvo zahraničí. Podle jeho vyjádření za stažením personálu americké ambasády stojí politické, nikoliv zdravotní důvody.

Američtí diplomaté měli podle lékařů různé příznaky od nevolnosti, poškození či ztrátu sluchu až po problémy s orientací či pozorností a poškození mozku. Lékaři později uvedli, že jejich symptomy jsou podobné těm, které mají lidé s otřesem mozku. Zaměstnanci ambasády údajné útoky pociťovali od konce roku 2016 do loňského srpna.

‚Kuba na nikoho neútočí‘

Podle CNN Spojené státy Kubu nikdy z útoků otevřeně neobvinily. Američtí představitelé pouze řekli, že Kuba je zodpovědná za zajištění bezpečnosti diplomatům, a že by kubánská strana zřejmě věděla, pokud by za útokem stála vláda nějaké jiné země. CNN také upozornila, že stejné problémy měl také zaměstnanec amerického konzulátu v Číně.

Diaz-Canel také popřel, že by mohlo jakýkoliv útok na americké diplomaty spáchat Rusko na žádost Kuby. „To je nemožné. Naše etické standardy jsou moc vysoké na to, abychom někoho požádali, aby na někoho zaútočil,“ uvedl kubánský prezident. „My na nikoho neútočíme, my se bráníme před útoky. Útočí se na nás hodně,“ dodal Diaz-Canel.

Kubánský vůdce je podle svých slov otevřený dialogu s USA, musel by to ale být rozhovor rovného s rovným. „Dialog má svá pravidla. Nemůžete přistoupit na dialog, dokud je na jedné straně arogance, hegemonie a tlak,“ řekl. Zdůraznil také, že současné ekonomické a sociální problémy Kuby způsobila dlouholetá americká blokáda.

Mikrovlnné útoky? Nesmysl, tvrdí kubánští vědci

Útoky na americké diplomaty tak zůstávají záhadou. Američtí vědci před nedávnem přinesli teorii, že za onemocněními stojí mikrovlnné zbraně, které vyvíjely Spojené státy i Rusko v období studené války. „Zpočátku byli všichni relativně skeptičtí, ale teď se shodují, že je to více než možné,“ řekl už dříve ředitel Centra pro mozková zranění z Pennsylvánské univerzity Douglass Smith pro New York Times.

Něco takového ale razantně odmítli kubánští vědci. Neurolog Mitchell Valdes-Sosa, který je součástí kubánského týmu vyšetřujícího události, řekl, že aby bylo možné útočit mikrovlnami, musel by být útočník velmi blízko. Nic takového ale oběti nehlásily. Valdes-Sosa navíc zpochybnil, že vůbec nějaké oběti existují. „Nevíme, jestli lidé evakuovaní z Kuby opravdu měli nějaké problémy. Navíc, kdo by měl zájem na to jim něco takového udělat?“ řekl vědec z vyšetřovacího týmu.



O teorii, že k útokům byly použity mikrovlny, kubánský vědec řekl, že „to není věda, ale sci-fi“. „Nejdřív to byly sonické zbraně, teď už jsou to mikrovlny. Co přijde příště? Kryptonit?“ řekl sarkasticky Valdes-Sosa s poukazem na mocný fiktivní chemický prvek z komiksů Superman.