V australském Melbourne útočník pobodal několik lidí. Přijel hořícím pick-upem, řekla svědkyně

Melbourne V australském Melbourne bylo v pátek ráno pobodáno několik lidí, jeden člověk zemřel. Podle policie jsou zraněny tři osoby včetně útočníka. Policie podezřelého zadržela na místě činu, zatím nemá žádné důkazy o tom, že by se jednalo o terorismus.

Útok se stal v blízkosti melbournského obchodního centra Target v ulici Bourke Street po půl sedmé středoevropského času, tedy asi v 16:30 australského času. Podle svědků útočník na místo přijel pick-upem, naboural a auto začalo hořet. Policie útočícího muže postřelila a zatkla. V tuto chvíli nehledá další podezřelé, potvrdila jednoho mrtvého.

„Jela jsem v tramvaji, když lidé začali říkat, že venku je někdo s nožem. Podívala jsem se zadním oknem ven a viděla jsem hořící pick-up, jak jede napříč přes ulici,“ řekla serveru The ABC svědkyně incidentu Meegan Mayová. Chvilku potom slyšela velkou ránu. „Znělo to asi jako výstřel, nebyla to exploze. Nedlouho poté přijela ambulance a 50 policejních aut,“ řekla Mayová.

Policie okolí obchodního centra uzavřela. „V této fázi nevidíme žádné spojení s terorismem. Ponecháváme si otevřenou mysl,“ uvedl podle serveru The Guardian policejní mluvčí na tiskové konferenci. Vyšetřování je podle něj v počáteční fázi, policie hledá svědky.

Svědkové incidentu upozornili na „muže s vozíkem“, který se zapojil do pacifikace útočníka tím, že do něj najel nákupním vozíkem. „Muž s nákupním vozíkem je hrdina. Austrálie tě miluje,“ vzkázala na Twitteru uživatelka Nina Kylie. Jiní mu děkují za uvědomělou a okamžitou pomoc. Někteří uživatelé ale tvrdí, že se při zásahu neměl „plést do cesty“.

Dnešní incident se stal na stejné ulici, kde loni v lednu najel řidič autem do chodců. Zabil šest lidí a zranil asi 30 lidí. Nešlo tehdy o teroristický čin; útočník byl identifikován jako člověk s mentální poruchou.