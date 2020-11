V Bílém domě se poprvé objeví pes z útulku, Biden si přivede německého ovčáka Majora

Bidenův německý ovčák bude prvním psem zachráněným z útulku, který bude žít na adrese Pennsylvania Avenue 1600, tedy v Bílém domě, informuje magazín People. Rodina úspěšného prezidentského kandidáta adoptovala Majora z útulku ve státě Delaware v listopadu roku 2018, tedy zhruba deset let poté, co si Biden se svou ženou pořídil prvního psa Champa (zkratka pro slovo champion - šampión, pozn. red.).

„Jsme velmi šťastní, že můžeme přivítat Majora do naší rodiny a jsme vděční i Humanitární asociaci Delaware za jejich práci, kterou odvádí při hledání domovů pro Majora a nespočet dalších zvířat,“ napsali Bidenovi v listopadu roku 2018.



Champ na rozdíl od Majora nebude v Bílém domě nováčkem. S Bidenem se tam objevil už v době, kdy byl jeho páníček viceprezidentem v administrativě prezidenta Baracka Obamy. Oba pejsci se často objevují v příspěvcích na Bidenových oficiálních profilech na sociálních sítích.



Od té doby, co byl Biden označen za oficiálního vítěze voleb, se na sociálních sítích strhla i vlna radosti mezi oficiálními profily psích mazlíčků. „V Bílém domě budou opět psi,“ napsal radostně profil Doug the Pug, který má přes 2,7 milionu sledujících.

THERE WILL BE DOGS IN THE WHITE HOUSE AGAIN!!