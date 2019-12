V Itálii se vylodilo 162 migrantů, mezi nimi 50 dětí a 5 těhotných žen. Plavili se v gumových a dřevěných člunech

Jedna skupina běženců se do Evropy chtěla dostat na gumovém plavidle. Na jeho palubě bylo 112 "vyděšených lidí“, popsala organizace SOS Méditerranée.

Dalších 50 lidí se „za nepříznivých povětrnostních podmínek“ tísnilo na dřevěném plavidle. Kvůli špatnému počasí nemohla být část běženců převezena na Maltu. Italské úřady nakonec udělily povolení všem zachráněným, aby se vylodili v Tarantu.



Last night #OceanViking performed a second critical rescue after 8 hrs of search. Fifty people, including 10 children & a baby, were on an overcrowded wooden boat in dire weather conditions in the Maltese search & rescue region. All are now safe on board. pic.twitter.com/ScJ8oDkVDd