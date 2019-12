Na Dunaji se převrhla loď s migranty. Šest jich nejspíš utonulo

BĚLEHRAD Šest migrantů je pohřešováno poté, co se s nimi na Dunaji v severním Srbsku převrhla loď. Agentuře Reuters to sdělil srbský vládní zdroj. Běženci, kteří se ze Srbska snažili dostat do Chorvatska, podle něj velmi pravděpodobně utonuli.

Migranti se v blízkosti srbské vesnice Karavukovo snažili přeplout ve dvou lodích Dunaj do Chorvatska, které je na rozdíl od Srbska členským státem Evropské unie.

Plovoucí jeřáb vyzvedl ze dna Dunaje potopenou výletní loď, záchranáři objevili další těla Jedna z lodí se syrskou a iráckou rodinou, v níž pluli čtyři dospělí a dvě děti, se podle zdroje převrhla. „Obáváme se nejhoršího,“ uvedl zdroj Reuters, který nechtěl být jmenován. Dalších devět migrantů z druhé lodi bylo podle něj převezeno na policejní stanici zpět v Srbsku. Hladina Dunaje v zimních měsících v oblasti Karavukova stoupá a na vodu si podle Reuters troufne vyplout jen několik místních rybářů. Letos podle srbských úřadů ve snaze překonat srbskou hranici zemřelo už 20 migrantů. Cestu přes Srbsko v roce 2015 využily statisíce migrantů prchajících před chudobou a válkou na Blízkém východě a v Asii do bohaté západní Evropy. Přestože takzvaná balkánská trasa byla v roce 2016 uzavřena, v srbským státem spravovaných uprchlických táborech stále žije více než 6 000 migrantů.