Několik těl Jihokorejců zůstává na dně Dunaje. ‚Vodní‘ jeřáb vyzvedne vrak potopené lodi

BUDAPEŠŤ/PRAHA Vyšetřování květnové havárie výletní lodi v Budapešti zůstává neuzavřené. Vyšetřovatelé stále nenalezli sedm těl a domnívají se, že leží v útrobách plavidla. Několik rodin se přitom již stihlo s pozůstatky svých blízkých rozloučit. Pomoci s vytažením lodi ze dna Dunaje by měl od úterý dvousettunový jeřáb.

Pozůstatky některých obětí tragické havárie lodi na Dunaji v centru maďarského hlavního města dorazily v pondělí do Jižní Koreje. Pro deník Korea Herald to uvedly zdroje z aerolinek, které měly popel přepravit.



Truchlící rodiny čtyř obětí se dočkaly uren s popelem členů rodiny, úřady jim je předaly na mezinárodním letišti Incheon v pondělí ráno. Kremace podle zdrojů jihokorejského deníku proběhla v Maďarsku a v pondělí odpoledne již dvě rodiny pohřbily popel na hřbitově Anjang v Soulu. Další desítky rodin však na pozůstatky svých blízkých stále čekají.

Na palubě výletní lodi, která skončila na dně Dunaje 29. května, bylo 33 jihokorejských turistů a dva členové maďarské posádky. Loď jménem Mořská panna (Hableány) se převrátila a potopila poté, co do ní za špatného počasí narazila velká hotelová loď Viking Sigyn.

Celková bilance je zatím 20 obětí, záchranáři po celém toku Dunaje pátrají po tělech zbývajících sedmi pasažérů. Poslední objevené tělo našli policisté ve městě Százhalombatta, přibližně 29 kilometrů po proudu Dunaje od místa nehody. Ostatní jsou s největší pravděpodobností také mrtví a podle médií je možné, že řada těl je stále ještě v útrobách lodi ležící na dně řeky. Identifikace těl po téměř třech týdnech ve vodě bude podle odborníků nesnadná. Vrak lodi se z řeky kvůli vysokému stavu vody dosud nepodařilo vytáhnout.

S tím by měl pomoci plovoucí dvousettunový jeřáb Adam Clark, který byl přistaven minulý týden u mostu nedaleko budovy maďarského parlamentu. Není však jasné, kdy se loď skutečně dostane nad hladinu. Záchrannou operaci komplikuje záplavová voda a silné proudy. Podle informací lokálních médií by však pokusy o vytažení lodi měly začít přibližně v úterý.

Plovoucí jeřáb Adam Clark míří do Budapešti.

Jeřáb dlouho nemohl na místo vyrazit, jelikož nedokázal proplout pod oblouky Markétina mostu u místa neštěstí. Maďarsko tak muselo požádat okolní státy o pomoc. Mluvčí maďarské správy vodních cest Gabriella Siklósová minulý týden stanici M1 řekla, že Slováci zadrží tisíce kubíků vody z Dunaje, aby dosáhli snížení hladiny řeky v Budapešti a umožnili plovoucímu jeřábu dorazit k potopenému plavidlu. Poté co slovenští vodohospodáři tento krok provedli, mohl teprve jeřáb doplout na místo.

Kapitán ve vazbě

Soud v Budapešti minulou sobotu poslal do vazby ukrajinského kapitána většího plavidla, který je podezřelý, že nehodu zavinil. Za ohrožení lodní dopravy mu hrozí dva roky až osm let vězení. Ve čtvrtek agentury informovaly, že 64letý Jurik C. v dubnu řídil loď, jež měla nehodu v Nizozemsku.

Čtyřiašedesátiletý kapitán lodi Viking Sigyn, který je od soboty ve vazbě, si také podle vyšetřovatelů po nehodě na Dunaji vymazal „ze svého mobilního telefonu záznamy“. Zda souvisely s tragédií, není jisté.



Jeho obhájce Balázs Tóth řekl, že kapitán je zdrcený z toho, co se stalo, neudělal ale prý nic špatně. Už dříve obhájce uvedl, že Jurij C. je velmi zkušený kapitán a za 44 let své kariéry „nikdy nezpůsobil žádnou nehodu“. V tom měl podle vyšetřovatelů pravdu, jelikož během zmíněné nehody Nizozemsku nebyl kapitánem.