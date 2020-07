V Katalánsku musí do karantény 200 000 lidí, Barcelona ale otevřela slavnou baziliku

Madrid Katalánské úřady v sobotu nařídily uzávěru oblasti zahrnující 200 000 obyvatel včetně města Lleida. Informovala o tom agentura AFP. Jde o vůbec první omezení pohybu od 21. června, kdy ve Španělsku skončil nouzový stav. Podle úřadů v minulých 24 hodinách přibylo v této části Katalánska skokově 60 nových nákaz koronavirem a celkem je jich v okrese Segriá nyní přes 4000.

V Barceloně se po téměř čtyřměsíční uzávěře znovu otevřela bazilika Sagrada Família. Vstup byl rezervován pro zdravotníky, kteří ošetřovali nemocné s covidem-19.



Uzávěra v okolí Lleidy začala platit dnes v poledne a místní lidé dostali na návrat domů čas do 16:00. Nárůst nových případů je spojován s dělníky, zaměstnanými v místním zemědělství.

Týká se okresu Segriá. Jeho střediskem je Lleida, která leží asi 150 kilometrů na západ od Barcelony. Obyvatelé nebudou smět z oblasti vyjet, ale nebudou muset na rozdíl od předchozí přísné uzávěry pobývat výhradně v domech.



Španělsko, kde se nakazilo od začátku pandemie přes 250 000 lidí a zemřelo tam 28.385 pacientů s covidem-19, zavedlo přísnou uzávěru v březnu. Do normálního stavu se země vrátila po 14 týdnech, 21. června. Od té doby mohli Španělé cestovat po celé zemi a pro některé státy se otevřely i hranice.



V pátek ale ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 17 nových úmrtí za jediný den, což je nevyšší číslo od 19. června. Katalánský premiér Quim Torra řekl, že oblast Lleidy bude od dnešního poledne v izolaci „na základě údajů, které potvrzují výrazný nárůst případů nákazy covidem-19“. V době začátku sklizně ovoce a také rodinných dovolených se tak nemůže z místa hnout až 200.000 lidí.

Zástupkyně regionálních zdravotnických úřadů Alba Vergésová sdělila, že lidé se mohou shromažďovat maximálně v desetičlenných skupinách a že budou pozastaveny návštěvy v domovech důchodců.

Téměř po čtyřměsíční uzávěře se dnes znovu otevřela návštěvníkům monumentální barcelonská stavba Sagrada Família architekta Antonia Gaudího. Stejně jako po příští dva víkendy bude vstup rezervován všem, kdo pomáhali zvládnout nápor pandemie, tedy zdravotníkům, policistům a pracovníkům nevládních organizací. Dostávají možnost prohlédnout si baziliku ve větším klidu, bez obvyklých zástupů turistů.

Dnes do stále nedokončeného kostela přivedl zdravotníky barcelonský arcibiskup Joan Josep Omella. „Jsem tady poprvé, pro mne je to dárek za ty hodiny a úsilí minulých měsíců. Jsem za to vděčná,“ řekl lékařka Virginia Martínezová, která pracuje v nemocnici v nedalekém městě Terrassa.

Další vlna mimořádných prohlídek bude rezervována pro občany Barcelony a až potom dojde na domácí i zahraniční turisty.