V New Yorku nouzově přistál airbus s promáčknutým nosem. Záhadnou kolizi vyšetřují úřady

Piloti Airbusu A319, který mířil z floridského Palm Beach na newyorské letiště LaGuardia, podle ABC News nahlásili v blíže neupřesněném momentu problémy s navigačním zařízením. Z bezpečnostních důvodů se stočilo na letiště JFK, kde přistálo v 19 hodin tamního času (1 hodina SELČ). Při incidentu se patrně nikdo nezranil.



Delta Air Lines Airbus A319 (N342NB) sustained damage to its nosecone when flying through intense hail on descent to New York-La Guardia AP. Flight #DL1076 safely diverted to JFK Airport. https://t.co/xQm0273glU pic.twitter.com/ZdfD0RFUDa