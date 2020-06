V New Yorku se lidé začínají vracet do práce, v Polsku se nákaza koronavirem šíří hlavně mezi horníky

New York/Paříž/Řím/Varšava Přesně 100 dní poté, co se v největším americkém městě New Yorku potvrdil první nakažený koronavirem, se statisíce místních obyvatel začínají vracet do práce. Místní úřady od pondělí částečně uvolňují ochranná opatření, která zavedly v reakci na pandemii, jež si v tomto více než osmimilionovém městě vyžádala téměř 22 000 obětí.

„Tohle je jasně místo, kde bylo nejnáročnější dostat se do tohoto bodu, protože jsme epicentrem,“ řekl starosta Bill de Blasio na tiskové konferenci. New York byl pandemií zasažen ze všech amerických měst zdaleka nejvíce, SARS-CoV-2 se tam potvrdil již u asi 207 000 lidí. V pondělí tam však vyšly pozitivní nálezy na koronavirus jen u tří procent testovaných osob, což je výrazně pod hranicí 15 procent, kterou úřady stanovily jako kritérium pro částečné znovuotevření ekonomiky.

Německé město Göttingen zůstává v zajetí koronaviru. Musely se zavřít školy a zavádět další opatření Do práce zamířilo asi 400 000 pracovníků ve stavebnictví, velkoobchodě a výrobě. Starosta de Blasio všechny vyzval, aby nosili přes obličej roušky a při pohybu městem se snažili co nejvíce vyhýbat kontaktu s ostatními lidmi. V místním metru rozdávalo asi 800 pracovníků zdarma obličejové masky a dezinfekční gel na ruce. K dosažení větších rozestupů mezi lidmi město otevřelo přes 30 kilometrů nových autobusových linek. New York byl přitom v posledních dnech dějištěm masových protestů spojených s úmrtím černocha George Floyda, které na některých místech po několik nocí provázelo také rabování a ničení obchodů. Shromáždění se účastnily tisíce lidí, většina z nich bez roušek. De Blasio uvedl, že úřady bedlivě sledují tamní epidemickou situaci, aby měly jistotu, že budou moci s uvolňováním restrikcí pokračovat. V další fázi rozvolňování by měly přivítat zákazníky kadeřnictví, restaurace a podobné podniky. Počet hospitalizací s covid-19 ve Francii klesá Ve Francii za posledních 24 hodin zemřelo s covidem-19 dalších 54 lidí. Celková bilance mrtvých se tak vyšplhala na 29 209, informoval v pondělí list Le Figaro. Země tak zůstává co do počtu zemřelých pátou nejpostiženější zemí světa.

Případů nákazy koronavirem se ve Francii, která má zhruba 68 milionů obyvatel, potvrdilo už 154 188. Počet lidí hospitalizovaných s covidem-19 nadále klesá. Ve srovnání s nedělními daty jich ubylo 146. S nemocí, kterou vyvolává virus SARS-CoV-2, se tak nyní ve francouzských nemocnicích léčí 12 351 lidí. Ubývá také pacientů na jednotkách intenzivní péče. K pondělí jich je 1024. Vstanou noví revolucionáři. Podle oranžových vest v Itálii koronavirus neexistuje Z celkové bilance 29 209 obětí zemřela s covidem-19 většina lidí v nemocnicích (18 859). Zbytek podlehl komplikacím spojeným s nákazou koronavirem v zařízeních, která pečují o seniory a dlouhodobě nemocné. Francouzské úřady nicméně údaje o počtu mrtvých z těchto zařízení neaktualizovaly už od 2. června. Bilance obětí tak je zřejmě vyšší. V Itálii zůstává nejhůře zasaženou oblastí Lombardie Itálie v posledních 24 hodinách zaregistrovala dalších 65 úmrtí lidí nakažených koronavirem, infekce se nově prokázala u dalších 280 lidí. Oproti neděli obě bilance mírně vzrostly.

O den dříve úřady evidovaly 53 úmrtí a 197 nově nakažených. Celkem tato jihoevropská země s více než 60 miliony obyvatel od prvního potvrzeného případu v únoru registruje 235 278 nakažených, z čehož 33 964 lidí zemřelo. Jedná se o čtvrtou nejvyšší bilanci obětí pandemie na světě po Spojených státech, Brazílii a Británii. Co do počtu potvrzených případů je Itálie mezi prvními deseti nejhůře zasaženými státy světa. Z 280 nově nakažených jich je 194 v severoitalském regionu Lombardie, který je i nadále nejhůře zasaženou oblastí v zemi. S onemocněním covid-19 se nyní potýká 34 730 lidí, z čehož jich je 283 na jednotkách intenzivní péče. Více než 166 500 lidí se v Itálii vyléčilo.

V Polsku se nákaza šíří hlavně mezi horníky Polsko od 1. dubna už pětkrát zaznamenalo denní přírůstek více než 500 nových případů. Doposud vůbec nejvyšší byl uplynulou sobotu 6. června, kdy činil 576. V neděli 7. června následovalo 575 případů. Od nedělního do pondělního večera však přibylo 599 infikovaných.

V koronavirovém ohnisku na Dole Darkov začala další část plošného testování zaměstnanců Nejpostiženějším regionem je Slezsko s 9790 případy. Asi pětina ze všech případů v Polsku podle agentury PAP připadá na horníky. Kvůli šíření nákazy mezi havíři se na tři týdny zastaví těžba ve 12 uhelných dolech ve Slezsku, oznámil v pondělí místopředseda vlády Jacek Sasin. Horníci z těchto dolů, z nichž dva patří státní společnosti Jastrzebska Spólka Weglowa (JSW) a deset další státní firmě Polska Grupa Górnicza (PGG), dostanou výplaty v plné výši. „Velice nám záleží na tom, aby horníci nebyli ekonomicky potrestáni za to, že se v dolech rozšířila nákaza, která nás k tomuto rozhodnutí přiměla,“ řekl Sasin podle serveru Onet.pl. Připustil, že dosavadní opatření, jako bylo oddělení jednotlivých směn horníků, měření teploty, dezinfekce či roušky, nemohly být vzhledem k charakteru práce v dolech stoprocentně účinné, a tak se přistoupilo ke hromadnému testování. To podstoupilo podle ministra zdravotnictví více než 50 000 horníků. Pandemie covidu-19 ještě zhoršila finanční situaci uhelných dolů, které se už před ní potýkaly s poklesem poptávky, nízkými cenami a hromaděním vytěženého uhlí. Polská vláda chce v příštích týdnech představit plán restrukturalizace odvětví. Podobně se také v České republice koronavirus rozšířil mezi zaměstnanci Dolu Darkov v Karviné a jejich blízkými. Nyní se tam uhlí netěží a dělají se tam jen práce nezbytné pro zajištění bezpečného chodu dolu. Polsko mezitím pokračuje v zmírňování omezení: od soboty opět fungují kina, divadla, masážní salony, solária, posilovny a fitness. Smějí se pořádat svatby s účastní až 150 lidí.