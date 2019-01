V Rusku mu hrozí až 20 let vězení. USA vyzvala Moskvu k propuštění zadržovaného Američana Whelana

WASHINGTON/MOSKVA Spojené státy žádají okamžité propuštění bývalého příslušníka americké námořní pěchoty Paula Whelana zadrženého v pátek v Rusku pro podezření ze špionáže. V brazilském hlavním městě, kde se účastnil inaugurace nového prezidenta Jaira Bolsonara, to ve středu prohlásil ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Rusko mezitím Spojeným státům dalo souhlas s konzulárním přístupem k zadrženému Američanovi, informovaly s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí agentura RIA Novosti a televize CNN.

Whelan, který se narodil před 48 lety v Kanadě, je šéfem bezpečnostní služby společnosti BorgWarner Group, výrobce automobilových součástek se sídlem poblíž Detroitu. Do Moskvy přicestoval kvůli sňatku bývalého kolegy z námořní pěchoty s Ruskou. Rodina o něm od pátku neměla žádné zprávy, o jeho zatčení se dozvěděla až v pondělí z médií.



Pompeo řekl, že vláda USA se snaží o zajištění konzulárního kontaktu se zadrženým. Americké ministerstvo zahraničí už dříve uvedlo, že požádalo o přístup podle ženevské úmluvy. „Čekáme, že ruské úřady tuto žádost schválí,“ napsalo v krátkém prohlášení. To se očividně stalo.

„Ruská strana udělila americké straně konzulární přístup k občanovi USA Paulu Whelanovi,“ citovala RIA Novosti ruské ministerstvo zahraničí. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová televizi CNN řekla, že američtí konzulární pracovníci odpoledne dostali možnost Whelana navštívit.

Američtí konzulární pracovníci Američanům zadržených v cizině obvykle poskytují seznam místních právníků hovořících anglicky a seznamují je s možnostmi americké pomoci. Kontrolují také, zda zadržení mají přístup k lékařské péči, uvedla CNN.

Whelanovi v Rusku hrozí až dvacet let vězení. O povaze jeho údajné špionážní činnosti ruské úřady nevydaly žádnou zprávu. Americká média spekulují, že Rusové budou chtít Whelana vyměnit za Mariju Butinovou, souzenou ve Washingtonu za spiknutí proti USA. Butinová se přiznala, že se snažila proniknout do americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a předat je do Moskvy.

Deník The Washington Post napsal, že na řešení Whelanova případu může mít dopad nynější finanční spor mezi prezidentem Donaldem Trumpem a Kongresem USA, kvůli kterému mnohé federální úřady pracují v nouzovém režimu. Ačkoli velvyslanectví a ambasády nadále fungují, část zaměstnanců je kvůli finančnímu provizoriu na nucené dovolené. To může znamenat, že velvyslanectví nebude mít na Whelanův případ dostatečnou personální kapacitu.

Whelan podle vyjádření svého bratra navštěvoval Rusko pravidelně od roku 2007. Z námořní pěchoty byl propuštěn v roce 2008 kvůli špatnému chování poté, co byl usvědčen z několika obvinění souvisejících s krádežemi, poznamenal The Washington Post.