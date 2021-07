Brazílii překvapil sníh, za posledních 30 let tohle obyvatelé nepamatují. Ženy na místo bikin musely vyndat zimníky

Mrazivé teploty na jihu Brazílie přitom mají pokračovat i v několika dalších dnech. Mohly by být nejnižší v oblasti za několik desítek let. „Za více než třicet let prognóz počasí ve státě Rio Grande do Sul jsme nikdy neměli tak silné sněhové přeháňky s tak sníženou viditelností,“ citovala argentinská televize zdroj z brazilského meteorologického ústavu MetSul.

Záběry Brazilek v bikinách na plážích vystřídaly tento týden fotky zasněžených ulic v zemi, která nyní zažívá zimní roční období. Sněžilo ve více než padesátce měst brazilských států Rio Grande do Sul, Santa Catarina a Paraná i v nižších nadmořských výškách. Mnozí Brazilci si nebývalou sněhovou nadílku na jihu u hranic s Paraguayí a Uruguayí točili na mobilní telefony.

Výjimečné mrazy na jihu Brazílie už také zvýšily na světových trzích v pátek ceny kávy, protože mráz ohrožuje kávovníky, citlivé na nízké teploty. Cena kávy arabica tento týden vystoupala na nejvyšší hodnotu za více než šest a půl roku. Brazílie je největším producentem kávy na světě.