V USA zemřelo za jediný den na koronavirus přes 2000 obětí. Nakazilo se přes půl milionu lidí

Washington Spojené státy se staly první zemí na světě, kde za jediný den zemřelo na nákazu koronavirem přes 2000 lidí. Podle Univerzity Johnse Hopkinse v zemi za 24 hodin přibylo 2108 úmrtí na nemoc covid-19.

Celkový počet obětí v zemi je 18 693, nakažených je pak přes 500 000, dodala univerzita. Za posledních 24 hodin přibylo 35 000 případů nákazy.



Spojené státy jsou co do počtu nakažených nejhůře zasaženou zemí na světě. Nejvíce postiženou oblastí je stát New York. Jak v pátek informoval tamní guvernér Andrew Cuomo, v oblasti poprvé od začátku pandemie klesl počet lidí, kteří se s nemocí covid-19 léčí na jednotkách intenzivní péče. Zemřelých však přibylo za 24 hodin 777, což je v podstatě stejně jako v posledních dnech, kdy nově oznamované počty lámaly smutné rekordy.

Podlen bilance americké CNN New York celkem eviduje 174 481 nakažených a 7884 úmrtí. V druhé nejvíce zasažené oblasti - New Jersey - je pak 54 588 infikovaných. Jediným americkým státem, který zatím nezaznamenal žádné úmrtí v souvislosti s nákazou je Wyoming.